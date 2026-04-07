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景碩2026年台灣六廠擴ABF載板產能 應對AI需求供不應求

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
先前交易所舉辦「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會，圖為景碩科技發言人穆顯爵簡報。記者林俊良／攝影
先前交易所舉辦「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會，圖為景碩科技發言人穆顯爵簡報。記者林俊良／攝影

載板廠景碩（3189）7日受邀業績發表會，景碩提到今年資本支出主要為台灣六廠擴充ABF載板產能，因應高層數ABF載板應對AI需求供不應求，至於載板應用端若為PC消費則仍疲弱，目前觀察同業也積極擴充高層數板，但目前看市況仍有信心主要是同業相對往年擴充是精準到位並非盲目擴充。

景碩廠區包含台灣一廠、台灣二廠、台灣五廠以及六廠，子公司晶碩、美國子公司與大陸百碩。景碩統計，2025年第4季高速運算營收占比24%，手機35%，消費產品18%，隱形眼鏡18%，基地台5%。

展望未來，景碩預期，AI帶動高階載板市場未來三年仍健康，預期至2030年需求都還可以，這也是為何同業與景碩都積極應對需求布局。

外界關注缺貨漲價，景碩提到，公司若毛利率改善，主要來自稼動率提升，並非漲價，客戶都知道成本結構，載板漲價效益下半年會更顯著但漲價幅度相對過往仍有限，仍受到銅箔等多項材料成本上漲的壓力，但毛利改善預期仍看稼動率提升。

就供需面，景碩預期，整體全球載板產能不足預估2028年可望出現非常不足，至於材料短期吃緊仍待日東坊2027年開出產能有助改善，畢竟該公司在電子級玻纖材料市占率已達90%以上。

製程發展上，景碩觀察，AI驅動先進封裝又正加速載板耗用量，其中CoWoS仍是成本最優異的製程方案，未來三年預期仍是主流驅動ABF載板用量的關鍵，其餘新方案如CoWoP則仍要持續觀察，其實就算拿掉載板，PCB製程來看成本遠高於載板，目前看來載板轉作更大面積來看仍有優勢。技術面趨勢方面，預期2.5D小晶片CPO封裝逐步成熟，3D CPO則預期有待2028年以後。

大陸 景碩 晶碩

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