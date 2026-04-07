康寧將於智慧顯示展展出新方案 助攻AI發展

康寧公司（紐約證券交易所代碼：GLW）今年慶祝成立175周年，將於2026智慧顯示展覽會展示最新突破性技術。從支持半導體產業的創新解決方案，到光通訊領域的技術進展，康寧將展出多元產品組合，支援人工智慧基礎建設與運算效能的快速成長。同時，也將展示顯示、車用及行動消費電子市場的卓越技術。

「康寧175年的傳承，來自於與客戶攜手合作與共同成長的承諾。」台灣康寧顯示玻璃股份有限公司總經理何宜修表示：「在 Touch Taiwan 2026，我們將展現康寧的材料與技術如何在推動顯示創新的同時，進一步強化智慧連結，支持未來產業的持續發展。」

在M919展位，與會者將可探索康寧在各產業領域的創新技術，包括：半導體解決方案，探索康寧最新的玻璃先進封裝技術，以因應人工智慧與高效能運算對效能與整合度日益增加的需求。

康寧將分享先進玻璃材料如何推動半導體製造中的扇出型面板級封裝（FOPLP）及混合架構發展。演講內容將著重於玻璃的熱機械可靠性如何提升尺寸控制、降低翹曲、增加I/O密度，並支持次世代扇出與混合封裝平台的可擴展製造方案。演講將於4月9日在台北南港展覽館一館403會議室舉行。