國發會矽谷基地傳捷報！AI 三新創獲資安巨頭、北美電纜大廠投資

為了積極推動「AI 新十大建設」方案，布建台灣AI生態系。國發會2025年1月於美國設立Startup Island TAIWAN矽谷新創基地（SV Hub） 。國發會指出，2026年第1季進駐SV Hub的三家AI新創，在顧問團的協助下，接連於美國市場取得指標性突破，交出亮眼的國際化成績單。

盤點今年第1季，進駐SV Hub三家AI新創的成績單。國發會指出，亞太智能機器（APMIC）體現算力與模型的落地應用，專注於地端私有AI小模型研發，SV Hub顧問針對其私募基金領投條款進行深度拆解，並協助進行關鍵的技術語義轉譯，成功吸引資安巨頭趨勢科技（Trend Micro）共同投資，順利完成700萬美元（約2.2億新臺幣）A輪募資，未來將可協助企業落實自主AI的實體化應用。

第二家為綠銅科技（Verdigris）。國發會指出，綠銅科技利用AI原生電力智慧提供小於1秒間隔的電力監測，透過SV Hub業師輔導，經過多次與台美知名科技大廠媒合尋求專家意見後進行商模策略調整，最終獲得北美電纜巨頭Southwire的策略投資，證明台灣AI技術能有效切入國際傳統工業供應鏈。

第三家為振生半導體（Jmem Tek）。國發會表示，其專利的實體不可複製功能（PUF）技術能為晶片產生唯一身分，保障量產資安韌性，在SV Hub顧問團協助商品策略在地化後，順利加入Intel生態系統聯盟計劃，成為策略夥伴，象徵台灣新創已在國際半導體核心生態系中，扎下深厚的安全信任基礎。

國發會指出，SV Hub結合具備實務經驗的專業顧問團，為進駐新創提供不定期的深度輔導會議，針對市場定位進行診斷。顧問團協助新創將研發語言轉譯國際大廠、私募基金與創投都能理解的商業邏輯，確保募資結構與商品策略精準對接北美市場需求。不僅透過Logo牆、實體產品展示與影片等方式強化國際曝光，更發揮實體據點優勢，邀請北美大型企業及企業創投（CVC）舉辦媒合活動實地對話，協助新創打入全球供應鏈與產業網絡。

國發會表示，SV Hub未來也將對標台灣的AI新十大建設，協助更多台灣AI新創走向全球供應鏈的核心，並加速台灣與全球對接，打造具國際競爭力的創新生態系。