集邦：大尺寸電視面板價格4月續漲

集邦科技（TrendForce）今（7）日公布4月上旬面板報價，大尺寸電視面板價格4月續漲；但中小尺寸電視面板凍漲，主要是受戰爭相關能源問題與半導體產能排擠問題影響。

TrendForce研究副總范博毓表示，4月觀察部分品牌仍維持電視面板需求，尤其是大尺寸面板需求，在此同時受戰爭相關能源問題與半導體產能排擠問題影響，面板零組件成本持續上揚，因此面板廠在面板價格態度上傾向更為積極，希望4月份電視面板仍能維持上漲態勢，以抵銷成本壓力。但目前中小尺寸電視產品受記憶體報價上漲衝擊，利潤空間極度壓縮，預估本月可能僅有大尺寸電視面板可維持上漲，中小尺寸電視面板則開始凍漲。以各尺寸來看，預估32吋至55吋價格轉為持平，而65吋與75吋則上漲1美元。

他指出，進入第二季後，液晶監視器面板需求仍穩定，不過雖然受到記憶體價格直接衝擊較小，但面板本身使用的各零組件仍難擋漲價趨勢，因此對面板廠而言，在需求相對較穩定，加上成本上漲壓力浮現下，希望可以擴大面板價格漲幅，避免成本抬升下虧損幅度持續擴大。目前預期4月份的MNT價格漲幅將不亞於3月的漲幅，以Open Cell面板部分來看，23.8吋FHD IPS預計上漲0.3~0.4美元，27吋FHD IPS預計上漲0.2~0.3美元，面板模組部分，23.8吋FHD IPS預計上漲0.3美元，27吋FHD IPS預計上漲0.2美元。此外，高階產品相關IC報價漲勢凌厲，預計本月開始面板價格也可能有調漲空間。

至於筆記型電腦面板，第二季因品牌客戶在第一季底之前已針對筆電面板大量提前備貨，加上目前除了記憶體問題之外，CPU供貨吃緊與漲價也形成另一道瓶頸，影響品牌正常供貨，品牌客戶能提前備貨生產就盡可能提前，以規避後續風險，但反而可能導致筆電面板需求將自第二季中後期起開始逐漸轉弱。在此同時，面板廠也感受到零組件成本上漲的壓力，因而對面板價格態度不若以往的較低姿態，轉而希望面板價格能有所支撐，以減低可能出現的虧損風險。目前預估4月份的筆電面板價格在需求可能逐步下降，成本壓力增加之下，將有機會轉為全面持平態勢。