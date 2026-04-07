景碩：產業屬於健康狀態，AI需求扎扎實實帶動成長

載板大廠景碩資深專案處長穆顯爵今日指出，儘管手機與消費性電子產品復甦力道仍緩，但在AI高效能運算（HPC）帶動下，整體產業正處於「健康狀態」。他強調，當前的需求與2022年疫情期間的瘋狂搶貨不同，目前的客戶預估相當扎實，長線成長趨勢可望一路延伸至2030年。

景碩7日受邀交易所「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會，穆顯爵表示，景碩目前營收走勢與產業龍頭台積電同步，呈現階梯式成長，「其實不只是景碩營收成長，我們的老大哥台積電也是這樣成長，這是一個產業的趨勢！長線來看，從2025年年初一直往後一路成長，」他說，雖然2月營收受季節性因素下滑，但上月就已回升至1月水準。

針對市場擔憂擴產過度，穆顯爵分析，包含日本挹斐電、欣興及臻鼎等同業雖都在擴充高層數ABF載板，但多為精準針對特定客戶開發，預期未來市場將維持供需平衡，不至於出現嚴重供過於求，穆顯爵說，「記憶體是間接被AI高速運算帶出來的需求，還有人在幾個場合上跟我講說記憶體會缺五年，我們覺得這講法太過於樂觀了一點，但不管五年還是三年，記憶體確實是扎扎實實的需求。」

面對半導體封裝技術日新月異，穆顯爵表示，未來三年內，市場仍將由CoWoS結構主導。他認為，基於成本效益考量，CoWoS 仍是對成本最友善的結構，其他如玻璃基板或共同封裝光學(CPO) 等新技術，要真正改變載板結構並達到量產規模，預計要等到2028年。

穆顯爵解釋，AI晶片演進使載板面積變大、層數變高，目前輝達（NVIDIA）等大廠使用的CPU、GPU及NVLink連接晶片，皆高度仰賴ABF載板。雖然目前市場關注2026年自動駕駛與機器人帶來的推論需求，但當前的技術瓶頸在於上游材料供應如T-Glass（熱膨脹係數較低的玻璃纖維材料）短缺。

針對景碩本業，穆顯爵分析，景碩正從AI「訓練」階段的大面積載板，準備轉向未來1至2年的「推論」市場，且隨著AI應用走進終端場景，客戶對ABF載板的需求將持續擴大。他特別提到，雖然市場對記憶體市場看法兩極，但受AI驅動，記憶體需求極其強勁，甚至還有分析師指出缺貨可能會延續五年左右。