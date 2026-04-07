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仁寶在美成立SYLUX 擴展車用電子版圖
代工廠仁寶今天宣布，旗下專注於汽車紅外線系統與低光源安全解決方案的品牌SYLUX已在美國完成公司登記，將強化對OEM（原始設備製造商）及一級合作業者的支援，推動次世代低光源車輛感知解決方案。
SYLUX執行長塞奧尼（Richard Seoane）透過新聞稿表示，透過在美國成立專注於紅外線技術的企業，SYLUX將強化與客戶的協作能力，加速車輛整合，並提供有助於保護駕駛、乘客及行人的先進感測技術。
SYLUX在全球汽車OEM設計中心所在的關鍵地區設有辦公室，包括日本東京、韓國首爾、德國慕尼黑、羅馬尼亞提密索拉（Timisoara）、美國密西根州法明頓山（Farmington Hills）、美國加州戈勒塔（Goleta）以及台灣台北。
仁寶指出，此種「全球在地化」的布局模式，有助於加速開發週期，深化技術交流，並提升對區域及北美車輛專案的快速回應能力。
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