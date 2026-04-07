輝達北士科「備案土地」求售 總價估約176億元

味丹集團旗下位於台北市北士科兩塊土地，近日委託戴德梁行出售，兩塊地各約1,676坪、4,200坪，合計約5,900坪，據傳賣家每坪要價300萬元，合計總價高達176億元。

雖然總價驚人，戴德梁行表示，挾輝達（NVIDIA）在當地興建海外總部的利多，目前已有十多組人馬探詢，包括高科技企業與金融保險業。

味丹集團旗下北士科土地，分別為新洲美段88、90、91地號。先前輝達屬意的T17、T18土地觸礁時，傳出輝達也曾看過此一土地，並列為預備方案，當時傳出味丹也有意賣給輝達。

而在新光人壽讓步，輝達確定落腳T17、T18後，味丹也決定委由商仲業者出售該塊土地。

戴德梁行並未透露價格，但傳出賣方希望以每坪300萬元出售，依此計算，兩塊土地合計總價約176億元。

戴德梁行表示，在央行選擇性信用管制、AI產業鏈快速擴張，以及全球地緣政治風險持續升高等多重因素影響下，台灣商用不動產市場正在挑戰與調整中，逐步轉型。

與此同時，企業資產配置邏輯更重視資產品質、稀缺性與現金流穩定性。味丹土地為北士科區內碩果僅存的4,194坪完整街廓土地，以及1,676坪雙面臨路角地，具備高辨識度與規模優勢，可望成為企業總部首選標的，並有機會成為2026年指標土地交易案。