研華Q1營收創歷史新高 總經理：邊緣AI應用需求暢旺

研華今（7）日公布2026年三月合併營收為新台幣76.99億元，較去年同期營收63.23億元年增21.75%。累計研華前三月合併營收達203.85億元，較去年同期營收173.51億元，年增17.49%；研華單月暨單季營收皆締造歷史新高紀錄。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，儘管面臨中東地緣政治風險、原物料成本波動及供應鏈不確定性等挑戰，研華各主要市場對邊緣AI應用之實質落地需求暢旺，加上預期漲價效應促使客戶下單更趨積極，今年以來整體營運展現強勁動能，單月暨單季營收表現雙創新高。

研華指出，三月營收以區域別角度，北美、歐洲、中國、台灣、韓國及新興市場皆成長動能強勁，較去年同期雙位數增長，分別成長21%、14%、40%、72%、55%及20%；日本市場則表現持平。

各事業群表現而言，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems) 及物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation) 皆呈現雙位數成長，分別年增26%及19%；智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService) 較去年同期小幅衰退；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體年增18%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT ) 及應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 分別增長31%及 2%。

累計前三月營收來看，北美、歐洲、中國、台灣及韓國市場表現佳，較去年同期雙位數增長，分別成長13%、19%、38%、75%及44%；新興市場個位數年增6%；僅日本市場較去年同期個位數小幅衰退。

研華表示，各事業群整體表現良好，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems)及物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation) 分別雙位數增長各19%。嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體較去年同期增長15%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT ) 與應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 分別年增23%和5%。而智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService)僅個位數增長3%。

陳清熙說，由接單出貨比(BB值)觀察，公司整體及三大區域之BB值較上季持續成長，整體營運展望樂觀。研華確立以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為核心的成長路徑，攜手全球生態系夥伴，提供從端到雲的完整解決方案，加速客戶AI應用場景落地。