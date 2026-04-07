仁寶今宣布成立SYLUX 加速推動汽車安全發展

仁寶電腦今日宣布，SYLUX已正式於美國完成公司登記，標誌著仁寶擴展並加速其汽車業務戰略的重要里程碑。SYLUX為仁寶旗下專注於汽車紅外線系統與低光源安全解決方案的品牌 （SY代表系統System，LUX代表低光／無光環境 low/no-light），致力於推進紅外線感測及AI驅動感知技術，協助車輛在低能見度及夜間行駛條件下偵測並應對潛在危險。

SYLUX在美國的正式成立，進一步彰顯仁寶長期支持汽車客戶與合作夥伴的承諾，提供在地化的工程設計、車輛整合及專案執行能力，同時充分運用仁寶全球製造規模與技術實力。

仁寶指出，SYLUX於美國正式成立，並在全球汽車OEM設計中心所在的關鍵地區設有辦公室，涵蓋日本東京（Tokyo）、韓國首爾（Seoul）、德國慕尼黑（Munich）、羅馬尼亞蒂米什瓦拉（Timisoara）、美國密西根州法明頓山（Farmington Hills）、台灣台北（Taipei），以及美國加州哥利塔（Goleta），仁寶得以與OEM及Tier 1合作夥伴建立更緊密的協作關係。此種「全球在地化」的布局模式，有助於加速開發週期、深化技術交流，並提升對區域及北美車輛專案的快速響應能力。

仁寶指出，隨著全球安全法規持續提升性能要求，包括美國FMVSS 127行人自動緊急煞車（PAEB）規範及國際行人安全標準，尤其針對夜間及低能見度條件，SYLUX 提供專屬平台，以規模化量產就緒的紅外線安全解決方案積極因應。

SYLUX奠基於數十年的紅外線感測經驗與汽車量產專業，作為一個高度聚焦的企業，致力於以下領域：汽車級紅外線攝影機系統、AI 感知與分類技術、ASIL-B功能安全硬體與軟體，與雷達及可見光攝影機的感測器融合整合、支援先進駕駛輔助及自動駕駛系統的可擴展解決方案。仁寶表示，此架構有助於加快產品開發週期、深化客戶協作，並加速紅外線感知技術在全球車輛平台上的部署。

「SYLUX在美國完成公司登記，是我們持續推動汽車安全創新承諾的重要一步，」SYLUX執行長Richard Seoane表示，「透過在美國成立專注於紅外線技術的企業，我們將強化與客戶的協作能力、加速車輛整合，並提供有助於保護駕駛、乘客及行人的先進感測技術」。

仁寶指出，SYLUX的成立，體現仁寶對汽車紅外線感測技術的長期投入，作為車輛感知的關鍵技術層，協助車輛在黑暗、眩光、霧天、雨天及其他複雜環境中，突破人類視覺與傳統感測器的極限。

仁寶指出，與SYLUX將持續與全球汽車合作夥伴緊密合作，支援次世代安全架構，並推動可靠、可擴展的感知技術在乘用車及商用車平台上的廣泛應用。