CarUX 攜手 Pioneer 將於 Touch Taiwan 秀影音整合創新技術

群創（3481）子公司CarUX與Pioneer於2025年12月1日正式攜手，推動雙方在視覺與聲學領域的整合優勢，並將於4月8日起的Touch Taiwan 2026展會上，揭示雙方在視覺顯示與頂級聲學技術的深度整合，共同定義新世代智慧座艙的使用體驗藍圖。

在今年展會中，CarUX將首發推出一套高度整合的智能座艙模擬系統，該系統建構於全新車用軟硬體平台之上，展現音訊與顯示系統如何在車內不同座位間達成無縫協作，全面提升乘車體驗；同時此系統可支援不同OEM客戶快速導入，並具備高度擴充彈性。透過智能運算系統模擬展示，即使在車室中顯示空間有限的情況下，關鍵資訊仍可以更清晰、直覺的方式呈現，讓駕駛與乘客都能更輕鬆掌握重要資訊，進一步強化車內資訊傳遞與沉浸式影音娛樂互動體驗。

群創集團董事長暨執行長及CarUX董事長洪進揚表示：「此次CarUX偕同Pioneer聯合展出的技術，可以看出我們在整合與綜效擴展上的速度與決心。在頂尖影音創新方案的推動下，我們將持續深化並定義次世代座艙使用者體驗（Pioneering in-Car User eXperience），進一步強化在全球汽車市場的競爭力。」

CarUX亦將首次展出多項創新技術，包括：

• 超高亮度發光顯示器

• 抬頭顯示器系統中的異物偵測與移除解決方案

透過結合CarUX在顯示技術與人機介面設計的專業，以及Pioneer在音訊與感測技術上的優勢，雙方建立車內影像與聲音載體之間的協同運作新模式。

並進一步實現聲音與影像整合的全新層次，其先進的整合平台將驅動元件、感測模組、共享運算能力與軟體，高度整合為一套高效協同的系統，打造兼具高效能與成本效益的完整車用解決方案，協助全球汽車品牌加速智慧座艙應用開發。