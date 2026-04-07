Anthropic 擴大採用 Google Cloud 服務與 TPU 算力

AI新創Anthropic宣布，將大幅擴大採用Google Cloud 服務及張量處理單元（TPU）晶片，以加速開發新一代基礎模型、AI代理（Agents）及企業級應用程式。

根據雙方協議，此次擴張將為Anthropic提供高達數吉瓦（multiple gigawatts）的TPU容量，預計2027年起陸續上線。此容量擴展將透過Google Cloud雲端服務提供，結合經由博通（Broadcom）供應的Google自研TPU晶片。這項基礎設施的升級，為Anthropic日益增長的模型訓練與推理需求提供核心支撐。

除了硬體算力，Anthropic亦持續深化與Google Cloud軟體生態系的合作。目前Anthropic已廣泛運用BigQuery（大數據分析）、Cloud Run（容器化部署）及AlloyDB（全託管資料庫）等解決方案，構建其數據處理平台與AI開發環境。

Google Cloud指出，與Anthropic的強強聯手已展現顯著的市場影響力。目前全球已有數千家企業客戶透過Google Cloud平台存取Anthropic的Claude系列模型。知名企業與開發者平台包括Coinbase、Cursor、Palo Alto Networks、Replit以及Shopify等，已將Anthropic的Claude整合至其業務核心，推動AI轉型。