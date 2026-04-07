微星推出 Cubi NUC AI+ 3MG 專為 AI 工作打造的迷你 Copilot+ PC

微星（2377）7日推出一款體積僅0.51公升的「 Cubi NUC AI+ 3MG」掌上型主機，這是一款強大且輕巧的Copilot+ PC，搭載最新 Intel Core Ultra處理器，專為商務環境打造，提供先進的 AI 運算效能。

為強化多工處理效率，「Cubi NUC AI+ 3MG」配備二組 Thunderbolt 4 連接埠，最高可同時支援四螢幕輸出，大幅提升生產力並帶來沉浸式視覺體驗。同時還搭載二組 2.5G 乙太網路埠，提供安全且高速的網路連線能力，滿足企業、數位看板及邊緣運算等應用需求。

在設計方面，MSI微星以易於部署與維護核心安全為考量。「Cubi NUC AI+ 3MG」搭載具備指紋辨識功能的電源按鍵，提供安全的身分驗證機制；同時，免工具機殼設計可快速進行硬體升級與維護作業。內建線材整理設計可有效提升連線穩定性，避免線材意外鬆脫，維持工作環境整潔，特別適用於無人化服務、桌面空間有限及垂直安裝場景配置。

「永續發展」一直是Cubi系列產品的重要核心。「Cubi NUC AI+ 3MG」 採用 PCR 回收塑膠製成，並使用通過 FSC 認證的包裝材料，展現 MSI 對環境友善製造的承諾，同時兼顧產品的耐用性與高質感外觀。

「Cubi NUC AI+ 3MG」 是一款不占空間、兼具 AI 效能、靈活多螢幕支援、安全穩定連線表現，以及環保導向設計理念的一款Copilot+ PC，為現今AI 時代的商用迷你電腦樹立全新標竿。