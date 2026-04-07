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Red Hat 與 Google Cloud 擴大合作 協助企業加速雲端移轉

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

開放原始碼軟體解決方案供應商 Red Hat 近日宣布擴大與 Google Cloud 的合作，協助企業加速應用程式現代化與雲端移轉。此擴展計畫除了在 Google Cloud 控制台（Google Cloud console）中導入 Red Hat OpenShift 以深化與 Google Cloud 服務的整合，同時 Red Hat OpenShift Virtualization 也已於Red Hat OpenShift Dedicated on Google Cloud 正式上線。

此計劃將讓雙方可提供全方位的應用程式平台，讓企業能在 Google Cloud 上安心地建置、部署、管理並擴充虛擬化及 AI 應用程式。Red Hat 與 Google 將致力確保運行於 Red Hat OpenShift on Google Cloud 中的應用程式，具備高效能、安全性與長期的穩定。

Red Hat 混合雲平台副總裁暨總經理 Mike Barrett 指出，Red Hat 的混合雲願景建立於「一致性」之上，也就是能以相同的營運模型，在任何環境中執行任何工作負載。

此次與 Google Cloud 擴大合作，將進一步透過 Red Hat OpenShift 全方位的雲端原生功能賦能企業，無論是為了加速應用程式開發，或是簡化向雲端移轉的流程。Red Hat 與 Google 攜手為企業提供一套清晰且統一的方法，並能在單一平台上管理傳統虛擬機與容器化應用程式。

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