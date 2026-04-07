研揚攜手日本夥伴 東京 ESEC 展示 AI 零售與機器人落地應用

研揚（6579）7日宣布，將於4月8日至4月10日，於日本東京有明展覽中心(Big Sight)，展出多款Edge AI應用方案。Japan IT WEEK是日本極負盛名的IT信息技術及產品展會，內容涵蓋「軟體和應用程序開發展」、「嵌入式系統與邊緣計算展」、「信息安全展」、和「數據中心與儲存展」。

本次展會研揚科技緊扣機器人與邊緣AI等核心主軸，全面展示AAEON產品線中可擴充的AI平台，加速各產業智能自動化發展。攤位中有戶外型智能冷凍食品自動販賣機，透過研揚的高可靠嵌入式系統來穩定控制與進行高效率的營運管理。由於設備部署在戶外，且販售的商品多為冷凍食品，所以系統的穩定性與耐用性，更顯重要。

此外，還有使用UP Xtreme ARL板卡加上MIPI照相機來進行人臉辨識後，畫面中可呈現被辨識者的心跳。自疫情以來，大家希望保持適當的距離，最好是無接觸來進行測量，這對護理人員是一大福音。

另外還有一款人型機器人的頭部，搭載兩組攝影機來進行辨識。這款應用已經實際用在智慧農業上，機器人會針對所種植的水果成熟度來進行辨識，如果已經成熟，就可以進行採摘。