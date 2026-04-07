買盤挺 南電、晶豪科、景碩等16檔營收成長股領漲

人工智慧浪潮席捲全球，半導體產業的競爭早已不只發生在晶片設計與製造端，而是一路延伸到封裝與載板。特別是ABF載板，這個過去長期隱身在供應鏈後段的關鍵材料，如今成為支撐AI算力的核心基礎。當輝達、谷歌、亞馬遜等雲端巨頭全力搶占高效能運算資源，ABF載板供不應求的問題，也浮上檯面，成為牽動整個產業鏈的隱形瓶頸。 在這場看不見硝煙的競爭中，一家台灣設備廠正悄悄改變遊戲規則。

2026-04-07 07:01