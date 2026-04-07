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買盤挺 南電、晶豪科、景碩等16檔營收成長股領漲

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
近20日三大法人買超的前三月營收成長股。 資料來源：CMoney 統計至4/4 高瑜君／製表
近20日三大法人買超的前三月營收成長股。 資料來源：CMoney 統計至4/4 高瑜君／製表

隨著美國總統川普最後通牒期限將至，美國與伊朗仍持續互相放話。展望後市，法人認為，台股走勢仍然受制於戰事發展，建議投資人留意受惠於AI產業發展的營運績優股，如南電（8046）、晶豪科（3006）、景碩（3189）等等逢低布局。

上市櫃陸續公告3月營收數據中，本周將是營收密集公告期，根據CMoney統計，截至4月4日，已經公告3月營收公司中，累計前三月營收成長且受到三大法人買盤關注的包含南電、晶豪科、景碩、精測（6510）、信邦（3023）、南俊國際（6584）、宏捷科（8086）、竹陞科技、新普（6121）、廣閎科（6693）、晶碩（6491）、光鋐（4956）、邁達特、星通（3025）、國化（1713）以及羅昇（8374）。

其中，全球覆晶載板龍頭南電111.77億元，前三月營收年成長32.15%、利基型記憶體IC設計商晶豪科72.66億元，年成長150.33%、全球Flip Chip前三大主要供應商景碩111.04億元，年成長28.83%、晶圓測試介面板廠精測13.57億元，年成長17.79%、連接器廠信邦83.23億元，年成長1.24%、導軌製造商南俊國際8.66億元，年成長73.54%、砷化鎵晶圓代工領導廠宏捷科12.22億元，年成長58.38%、智能自動化公司竹陞科技2.84億元，年成長92.26%、筆記型電腦電池模組廠新普184.69億元，年成長0.5%、節能應用相關IC產品製造廠廣閎科5.14億元，年成長64.22%、隱形眼鏡公司晶碩18.85億元，年成長18.33%、LED磊晶片及晶粒製造廠光鋐3.6億元，年成長15.27%、資訊應用服務商邁達特60.18億元，年成長27.37%、台灣電信局端設備供應廠商星通1.23億元，年成長40.44%、保險粉生產商國化1.12億元，年成長3.28%、自動化機電零組件羅昇13.74億元，年成長28.37%。

進一步來看3月營收表現，其中，晶豪科30.25億元、邁達特22.31億元、羅昇5.53億元、精測4.87億元、南俊國際3.12億元、廣閎科1.93億元、竹陞科技1億元，都改寫單月歷史新高，有望在波動之中相對吸引資金的目光。

美國 川普 精測

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