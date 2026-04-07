超級周期延續？三星利潤暴增7.5倍、DRAM價飆 記憶體族群出關行情火熱
記憶體「超級周期」沒結束？三星首季利潤狂增7.5倍，韓媒爆料本季DRAM再漲30%。Google、微軟捧現金預付綁料，美光目標價也被外資看好翻倍，台股記憶體族群部分個股恢復「升」氣，多檔閃紅燈！
記憶體龍頭三星電子今日交出亮眼成績單，第一季營業利潤激增至57.2兆韓元，年增達755%，遠超市場預期的39.3兆韓元，營收更同步創下133兆韓元的歷史新高。
研究機構分析，這波獲利大爆發近9成歸功於「記憶體業務」。無論是高階的HBM還是傳統的DRAM，供貨都呈現「極度吃緊」。這項數據也化解了地緣政治可能抑制AI硬體投資的疑慮，三星股價隨之跳漲，領漲記憶體族群。
韓媒同步披露，三星計畫本季針對主流DRAM產品報價調升30%。最令市場意外的是，原本擔心Google的新演算法會縮減記憶體需求，但Google與微軟卻反而急著SK海力士簽長約，甚至願意「先付預付款」確保產能。這顯示在AI伺服器需求持續升溫下，記憶體缺貨漲價的情況是長期的結構性供給不足。
美股記憶體巨頭美光同樣傳來捷報。投行KeyBanc調升美光目標價至600美元，隱含漲幅高達60%，主因是看好2026至2027財年的每股獲利將呈倍數跳升。
這股漲價潮也延燒至台廠，點燃台股記憶體族群出關行情。今日包括宜鼎（5289）、晶豪科（3006）、廣穎（4973）、宇瞻（8271）等個股，盤初紛紛強攻漲停，旺宏（2337）也大漲逾半根停板。此外，南亞科（2408）守穩200元關卡。
資深證券分析師指出，記憶體族群早前跌勢是因籌碼凌亂，而非基本面崩壞。他提醒投資人留意「量縮不跌」的買進訊號，也就是振幅壓縮至1%且連續數日量縮，可視為重新布局的時機。
在三星報喜、美光看俏、報價續漲的三重利多下，記憶體族群是否能隨台股展開補漲行情，備受關注。後市仍應密切關注月底三星正式財報的細項。
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