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大立光Q1營收創同期新高！股價強彈逾2%，高門檻矽光子技術布局受矚

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

全球手機鏡頭龍頭大立光7日一開盤就氣勢如虹，盤中漲逾2.5%至2230元附近，一改日前低迷態勢。大立光在春節連假期間的4月5日公布最新營運數據，數據顯示，大立光自行結算的3月合併營收達54.20億元，較上月大幅成長17%，與去年同期相比則增長11%。累計今年第1季合併營收為155.44億元，較去年同期成長7%，雖然受季節性因素影響較上季減少9.7%，但仍寫下歷年同期營收新高紀錄。

從產品出貨結構觀察，千萬畫素鏡頭依然是大立光的出貨主力，3月營收占比達70%至80%；2000萬畫素以上的高階產品占比則落在10%至20%；800萬畫素產品以及其他類別產品各占約0%至10%。法人指出，這個數據反映出目前市場需求仍集中在千萬畫素等級的主流規格，高階產品比例穩定。

針對後續展望，大立光執行長林恩平表示，第二季為產業傳統新舊機種交替淡季，客戶拉貨力道趨向保守。內部預估，4月的拉貨動能將較3月出現下滑。法人分析指出，雖然近期記憶體成本上升對部分規模較小的手機客戶產生壓力，可能導致相關品牌客戶原定鏡頭升級計畫延遲，不過指標性大客戶的鏡頭規格升級趨勢並未改變。

最近一次的法說會上，法人也高度關注下半年的旗艦機種動向，法人預期蘋果（Apple）iPhone 18系列有望導入可變光圈設計，並於下半年正式出貨。由於可變光圈鏡頭的測試流程與製程難度較傳統鏡頭顯著提升，其技術競爭門檻因此相應提高，這個趨勢也可望拉動大立光下半年毛利率表現與獲利。

在傳統手機領域之外，大立光也積極拓展新興技術領域，插旗共同封裝光學（CPO）與矽光子市場。林恩平透露，大立光在光學鏡頭領域研發多元，凡與光學相關者皆有投入，然而目前研發技術門檻高，最終能否導入量產，仍須視未來實際進度和需求而定。

手機 大立光 營收

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