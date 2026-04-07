NVIDIA 推高資安「企業級龍蝦」方案 將加速企業 Agentic AI 應用落地

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳以「Agentic AI時代」為核心，宣布與OpenClaw合作，推出高資安NemoClaw「企業級龍蝦」方案。DIGITIMES認為，此項合作象徵AI的企業應用從生成式工具，邁向自主規劃、執行任務的Agentic AI階段。

NemoClaw亮點在於OpenShell沙盒環境下，內建資安政策控制、隱私保護與安全機制，能有效解決開源AI Agent常見的資料外洩與權限管理風險。另外，企業可透過NVIDIA Agent Toolkit開發工具，快速打造客製化AI代理，讓員工節省繁瑣重複的工作，轉而專注高價值決策。

NemoClaw也可與企業既有的SaaS平台整合，使企業能與現有IT架構上建立AI Agent，未來每家公司都將成為「Agentic AI as a Service (AaaS)」提供者，而NemoClaw扮演基礎平台角色。DIGITIMES觀察，Agentic AI系統將推動軟體產業從傳統SaaS轉型為AaaS，預計到2027年全球相關算力需求將超過1兆美元規模。

NemoClaw的推出，可解決企業採用Agentic AI具高資安風險的疑慮，NemoClaw加速Agentic AI從概念走向落地，AI從被動使用，轉變為主動部署自主代理系統。NVIDIA執行長黃仁勳預言，80%的傳統應用將被代理人取代，未來每位員工將由專屬AI團隊輔助，知識工作效率有望躍升數倍。

DIGITIMES分析師析黃耀漢表示，NemoClaw不僅強化NVIDIA在AI技術的領導地位，更為全球企業開啟安全、高效的Agentic AI應用。未來，AI代理將不再是輔助工具，而是企業運作的核心驅動力，並掀起新一波AI投資熱潮，推動從雲端到邊緣裝置需求，以及從軟體訂閱到AI代理服務的趨勢。