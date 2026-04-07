精誠取得日本大型電信業 Agentic AI 訂單 看好日企海內外企業商機

精誠資訊（6214）自研企業級AI平台EAP (Enterprise AI Platform）架構類似於美國的數據分析與AI決策支援公司Palantir，展望今年，海內外市場已經有數億元的未來商機。該日本電信業者將於精誠的EAP平台上建構多組AI Agent，針對龐大的用戶網路、核心網路以及關鍵業務系統進7x24全天候不間斷的資安監控與分析。第一階段將以資安系統服務為主，未來將延伸至其他核心系統。

精誠的EAP設計可提供日本電信客戶整合多來源數據，透過情報整合做到即時推理並提供輔助建議，讓資訊轉化為可行動的決策依據。其架構類似於美國的數據分析與AI決策支援公司Palantir，擅長將來自不同來來源、多元格式的混亂數據整合並予以視覺化，協助政府軍事單位在複雜情境下做出判斷。

精誠資訊AI卓越中心副總經理林宗瀛表示，「企業AI應用正進入『Agent驅動與決策自動化』的新階段，我們把過去只存在於軍用的高度複雜AI決策系統中的洞察能力轉為企業所用，透過企業智慧中樞EAP為企業導入日常營運。以日本電信業的案例來說，該案應用於資安監控作業，目的是提升資安事件處理效率，並將人力轉向創造高附加價值領域的工作。而實際成效顯示，原本每日4-5小時的威脅獵捕與事件調查分析&報告，可被縮短為分鐘級的效益，可顯著降低對專業技能的依賴，使人力得以轉向更高價值任務。」

精誠資訊表示，「AI應用已經逐步從內容生成轉向決策支援，特別對於營運環境複雜、需要跨國作業、多系統、多雲混合環境的台商企業，能夠有一個可整合複雜資訊源，包含文字與數據等不同格式的數據平台，並整合、分析、推理後，給予決策的建議，將是企業佈局海外亟需的支援。」

隨著Agentic AI應用需求加速，AI應用從模型導向走向決策導向，除了日本電信產業的成功案例之外，精誠在國內市場也多有斬獲，例如運用AI Agent自動處理企業訂艙或安排複雜物流行程，在受到戰爭影響，企業需密切管理成本的現在，為企業最佳化營運管理，創造顯著增長的AI投資報酬率；此外，精誠也透過AI Agent服務導入臺灣航空產業，完成旅程規劃、伴手禮建議、行程安排與飯店預約等，協助客戶從原本的航線經營，串接上下游生態圈，成為旅遊電商。基於多年累積與客戶共同協作的經驗，以及多系統環境整合的能力，是精誠在AI時代難以複製的競爭優勢，未來將有更多機會在全球AI產業鏈中扮演關鍵角色。