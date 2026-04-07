汎銓強攻矽光子商機 自主研發矽光子測試平台在2026電子設備展亮相

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）積極布局矽光子關鍵檢測與測試技術，於2026電子生產製造設備展正式展出自主開發之「MSS HG」矽光子測試平台；7日股價持續飆歷史新高，一度衝達620元，統計今年來股價翻倍大漲，漲幅高達256.32%。

汎銓清明連假後開市首日持續大漲，早盤以611元開高，一舉衝上600元關卡之上，股價一度衝達620元，上漲55元， 漲幅9.73%，逼近漲停621元， 寫歷史新高價，盤中漲幅逾8%。

汎銓表示，隨著CPO（共同封裝光學）與新世代高速光通訊需求快速升溫，矽光子技術由元件開發逐步邁向高頻測試與驗證階段，汎銓藉由自研測試設備切入高成長市場，進一步強化在矽光子檢測服務的競爭優勢，打造「服務＋設備」雙軌並行的營運模式。

汎銓指出，「MSS HG」矽光子測試平台係整合自有測試主機(Tester)與Prober載台所打造，並結合光學量測、影像判讀與精密機構控制技術，形成一套具備高度彈性與整合能力的測試解決方案，與傳統以大量產測為導向的設備不同，「MSS HG」主要鎖定研發、工程驗證與失效分析與少量多樣測試等更高彈性、高變更頻率的應用場景。

就實際應用面而言，汎銓旗下「MSS HG」矽光子測試平台主要聚焦三大核心應用方向，全面涵蓋從實驗室到廠端的完整解決方案。