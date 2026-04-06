台積電當心？英特爾大力衝刺先進封裝 傳已和這兩家大咖洽談

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）今日宣布，積極布局矽光子關鍵檢測與測試技術，於2026電子生產製造設備展正式展出自主開發之「MSS HG」矽光子測試平台（攤位號碼：N202）。隨著CPO（共同封裝光學）與新世代高速光通訊需求快速升溫，矽光子技術由元件開發逐步邁向高頻測試與驗證階段，汎銓藉由自研測試設備切入高成長市場，進一步強化在矽光子檢測服務的競爭優勢，打造「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，並為未來營運增添新動能。

2026-04-06 10:50