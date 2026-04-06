聽新聞
0:00 / 0:00
台積電當心？英特爾大力衝刺先進封裝 傳已和這兩家大咖洽談
英特爾積極發展先進晶片封裝事業，據傳正與至少兩家大公司洽談，希望贏得這些企業的先進封裝訂單。
美國媒體Wired報導，這兩家公司是Google和亞馬遜，他們都生產自家客製化晶片，但會外包部分製造工作。Google發言人拒絕置評，強調Google不公開討論供應商關係，亞馬遜也拒絕置評。英特爾則表示，不評論特定客戶。
封裝涉及把許多小晶片整合成單一客製化晶片，過去六個月英特爾頻頻暗示旗下先進封裝事業快速成長。英特爾執行長陳立武1月在財報電話會議上表示，封裝是英特爾與競爭對手「很大的一個不同之處」。英特爾財務長辛斯納（Dave Zinsner）也表示，封裝產生營收的時間，可能比晶圓開始大量挹注營收還早，封裝營收預測已從數億美元上修至「遠高於10億美元」。
英特爾在封裝領域投入的心血，將使該公司與台積電正面交鋒。在人工智慧（AI）拉抬所有類型算力需求，並促使幾乎所有大型科技公司考慮生產自家客製化晶片的時代，英特爾認為這項努力能協助該公司分食更多AI大餅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。