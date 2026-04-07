三星 DRAM 報價再漲三成 法人看好南亞科、華邦等同步受惠

外媒報導，AI硬體新創公司Tiny Corp在社群平台X上貼文指出，蘋果剛批准輝達外接顯卡（eGPU）的驅動程式，輝達的GPU終於可在搭載蘋果自研Apple Silicon晶片的Mac電腦上運作，以強化AI與大型語言模型（LLM）的處理及運算能力。

2026-04-07 02:40