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三星 DRAM 報價再漲三成 法人看好南亞科、華邦等同步受惠
繼今年首季DRAM報價翻倍上揚後，韓媒報導，三星破除近期記憶體市場雜音，本季再度調漲DRAM報價約三成。
隨著價格持續上漲創高，法人看好，南亞科（2408）、華邦（2344）、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）及宇瞻（8271）等台灣DRAM相關業者同步受惠。
韓媒並披露，記憶體缺貨漲價盛況延續之下，微軟與Google這兩大雲端巨頭都急著和SK海力士簽供貨長約，甚至願意先繳交預付款。最受矚目是Google甫發表最新壓縮演算法TurboQuant，一度引發市場擔憂將大幅削減記憶體用量，但Google卻願意交預付款綁料，顯示記憶體超級周期可能尚未落幕。
韓國經濟新聞引述業界消息指出，SK海力士與微軟進入DDR5長約的最後談判階段。這個合約價值數兆韓元，期限三年。據傳討論項目包括設定合約期間的DRAM最低價，避免價格急跌，且須事先支付10%至30%的預付款。SK海力士也與Google展開類似談判。
Wccftech報導，長約原本僅限三星電子，如今SK海力士也想簽長約，一來是確保持續性的需求，能因應擴張計畫與營收，二來是三年合約為記憶體周期的間接指標，外界原本估計這次榮景在2028年結束，有了長約可望持續更久。
另方面，韓媒報導，受惠雲端服務商加大AI投資、伺服器需求持續升溫，三星本季針對主流DRAM產品報價再上調約三成，延續首季「翻倍漲」的強勁走勢。
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