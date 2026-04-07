輝達拚 AI-RAN 商業化落地 進入關鍵期

輝達積極擴展AI生態系，除有線傳輸（光通訊）外，無線網路也是重點，因此積極與合作夥伴在AI-RAN領域取得突破性進展，為下一代無線通訊技術奠定基礎，並推動AI-RAN技術的商業化落地。

國際大廠如T-Mobile、軟銀（SoftBank）和Indosat Ooredoo Hutchison（IOH）等已完成關鍵技術驗證，將輝達驅動的AI-RAN解決方案部署至實際戶外環境。

測試數據顯示，該技術可在多個5G頻段實現營運商級效能，同時保持極高可靠性。軟銀更是透過AITRAS專案，實現全球首個16層大規模MIMO全軟體定義5G網路，代表AI-RAN技術進入商業化重要階段。

邊緣運算及AI服務方面，T-Mobile先前於世界行動通訊大會（MWC）中，展示其3.7GHz頻段的大規模MIMO系統在輝達AI-RAN平台上同時運行視訊串流、生成式AI和AI視訊字幕等商業服務，全程維持5G連線穩定性。

另外，Indosat Ooredoo Hutchison已在東南亞率先完成AI驅動的5G語音通話測試，並展示透過5G網路遠端操控機器人狗的即時應用，驗證網路智慧與AI的深度融合。

產業生態建置取得實質進展，輝達Aerial RAN電腦（ARC）平台整合Grace CPU與多種GPU架構，為AI原生無線接取網提供運算支撐。

多家台廠也在其中扮演重要角色，廣達（2382）旗下的雲達推出商用AI-RAN產品，啟碁（6285）發布AI優化無線單元，光寶（2301）完成多頻段單元整合，這些進展推動AI-RAN聯盟成員數持續成長。

根據輝達發布的《電信人工智慧現況報告》，77%的受訪機構認為，AI原生無線架構的部署速度將超越傳統6G發展周期。