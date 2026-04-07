鴻海、三菱 FUSO 攻電動巴士

日媒報導，三菱FUSO卡客車公司和鴻海（2317）計劃在2030年左右，將雙方合作在日本生產的大型電動巴士，外銷至東南亞及澳洲等市場。

報導指出，雙方將各出資50%，於今年下半年成立巴士專責公司。車輛將由三菱FUSO巴士製造公司位於富山市的工廠生產。鴻海將引進電動車開發的專業技術，三菱FUSO則擁有製造經驗。

這家專責公司計劃2027年左右開發新款電動巴士，初期先由鴻海台灣廠區出口車體，在日本進行組裝並銷售，目標是在兩到三年內實現整車日本製造。鴻海的技術實力將縮短傳統的開發時程。

從2030年左右開始，這些巴士主要將銷往東南亞和澳洲，三菱FUSO目前已在當地銷售小型巴士。除了電動大客車外，雙方也正考慮根據當地市場特性，外銷現有的傳統大型引擎巴士。

根據標普全球移動（S&P Global Mobility）報告，2025年全球電動巴士產量總計約8萬輛，其中約6萬輛（近80%）為中國大陸製造。