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蘋果 Mac 算力進化 新創助攻

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

外媒報導，AI硬體新創公司Tiny Corp在社群平台X上貼文指出，蘋果剛批准輝達外接顯卡（eGPU）的驅動程式，輝達的GPU終於可在搭載蘋果自研Apple Silicon晶片的Mac電腦上運作，以強化AI與大型語言模型（LLM）的處理及運算能力。

Tom's Hardware報導，Tiny Corp宣稱，現在安裝驅動程式非常簡單，「就連通義千問（Qwen）都能輕鬆完成安裝」。該公司於2025年5月首次在Apple Silicon架構上測試eGPU，如今隨著蘋果支持該軟體，Mac的用戶將不必再使用關閉系統完整保護（SIP）功能等變通方法，就能使系統正常運作。

據了解，蘋果這次同意批准eGPU的驅動程式，可能因為隨著OpenClaw等AI代理風潮興起，讓蘋果的電腦產品最近變得炙手可熱。

這股需求熱潮讓配備龐大統一記憶體的Mac電腦出現短缺，交貨周期從六天延長至六周，蘋果甚至為此不再為Mac Studio提供512GB統一記憶體選配；256GB版的價格也漲400美元。

但這款客製化驅動程式似乎並非出自GPU製造大廠輝達之手，而是由Tiny Corp獨立開發，意味著該驅動程式是為運行AI與LLM而設計，而非用於遊戲。

這項技術支援對從事AI相關工作者是改變規則的重大突破，因為無需租用Tiny Box這類專用AI超級電腦，在有部分限制情況下直接利用Mac搭配外接輝達GPU來進行AI模型的訓練或推論。

蘋果 輝達 OpenClaw

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