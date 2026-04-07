群聯「養龍蝦神器」上架電商平台兩小時就賣光 客戶大追單

OpenClaw掀起全球「養龍蝦」熱潮，群聯（8299）推出專門用來「養龍蝦」的獨家AI迷你主機解決方案，引發大陸「龍蝦迷」瘋搶，在電商平台京東上架短短兩小時便銷售一空，客戶緊急追加訂單仍供不應求，讓群聯成為台灣第一家直接掌握「養龍蝦」商機的廠商。

業界說明，所謂「養龍蝦」，實際上是市場對AI應用設備的俗稱，主要透過終端裝置連接AI模型進行推論與互動，因為過去多數應用仰賴雲端運算，但隨著使用頻率提升，逐漸浮現兩大痛點，包括企業與個人資料需上傳雲端所帶來的資安疑慮，以及依使用量計費的Token成本快速攀升，導致長期使用負擔沉重。

群聯將AI應用由雲端走向終端設備，領先推出混合型地端AI固態硬碟（SSD）方案，應用於「養龍蝦」，掀起市場搶購潮。

群聯執行長潘健成透露，近期大陸「龍蝦迷」瘋搶的「GMK」AI迷你主機，就是採用群聯獨家方案打造，不僅推出首日即完售，在電商平台京東上架短短兩小時即銷售一空，後續緊急追加出貨，仍嚴重供不應求，群聯也因而成為台廠中，首家直接掌握「養龍蝦」商機的業者。

潘健成指出，群聯看好「養龍蝦」商機，乘勝追擊，推出「Hybrid Claw（混合型龍蝦）」架構，並結合自家aiDAPTIV+技術，打造混合型地端AI SSD方案，其核心在於將部分原本需由DRAM負擔的AI記憶體運算，轉由SSD承接，讓終端裝置僅需搭載32GB DRAM，即可執行高達1,200億參數等級的AI模型推論，大幅降低硬體門檻。

同時，該方案透過「地端＋雲端」混合運算模式，讓多數日常AI任務可在本機完成，僅在高複雜度情境下才連接雲端，有效兼顧成本與效能。

潘建成提到，GMK迷你主機即為上述方案的具體落地產品，該產品屬於Mini PC形態，內建CPU與iGPU，搭配群聯Hybrid AI SSD，可直接於本地端執行AI模型，成為用戶進入AI應用的入口設備，且由於具備「資料不外流」的資安優勢，加上大幅降低Token使用成本，在大陸市場買氣超旺，呈現「一機難求」盛況，顯示地端AI設備已從概念走向實際應用。