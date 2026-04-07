輝達攜手邁威爾衝 AI-RAN 光寶、和碩等夥伴迎利多

輝達與晶片大廠邁威爾大結盟，並投資邁威爾20億美元（逾新台幣640億元），市場聚焦兩大巨頭發展矽光子，惟輝達的雄心壯志不僅於此，還要邁威爾加入其AI-RAN生態系，將全球電信網路轉變為AI基礎設施的一環。

業界看好，輝達找來邁威爾擴大AI-RAN生態系，將為AI「接上另一條腿」。輝達AI-RAN生態系壯大，將點燃更多商機，光寶（2301）、和碩（4938）、啟碁（6285）、微星（2377）等台灣輝達AI-RAN夥伴同步喊衝。

輝達去年10月透過入股諾基亞，開啟AI-RAN領域布局，如今又添生力軍。根據輝達揭露的訊息，將與邁威爾合作，利用輝達的Aerial AI-RAN for 5G／6G，把全球電信網路轉變為AI基礎設施，為AI推動世界級的網絡，包括先進的光互連解決方案和矽光子技術。

業界指出，AI-RAN是透過在基地台加裝GPU以提升效率的技術，具有三層功能，第一層是透過即時運算優化網路資源分配，提升網路效能。

第二層是讓基地台變成伺服器架構，在處理5G／6G網路傳輸之際，也能進行AI推理任務，當網路流量低時，閒置的算力便能夠運行生成式AI等應用，讓硬體價值最大化。最後是將每個基地台作為邊緣節點，讓AI服務能直接且低延遲地傳送到終端設備，如自駕車、智慧手機及機器人等。

台廠中，電源大廠光寶最早發布與輝達在AI-RAN合作，隨著輝達擴大相關布局，光寶優先受惠。光寶透過輝達的AI Aerial平台，推出具相容性、整合複雜度更低、部署更快速且可擴展的AI-RAN解決方案。

光寶AI-RAN商用化策略的關鍵，在於其無線電單元架構，可確保AI-RAN網路在指定的時間傳送及接收訊息，具備高度穩定性。

和碩也發表其AI-RAN願景，將智慧運算直接嵌入O-RAN架構中，搭配和碩獨有的干擾抑制技術，即使在極度擁擠的工業或醫療環境中，和碩5G也能確保穩定且低延遲的通訊。

啓碁也是輝達AI Aerial夥伴，攜手打造AI-RAN生態系，加速原生AI 5G-Advanced與6G技術創新，並推出首度導入AI生態系的O-RU（開放式無線單元）產品。