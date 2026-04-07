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代理 AI 夯 需求衝高
今年AI市場掀起代理AI全新需求，除了率先宣布推出自有「龍蝦」服務的Anthropic之外，包括OpenAI、Google等雲端服務大廠（CSP）未來可望推出相關產品，推動代理AI需求衝高。
OpenClaw「養龍蝦」熱潮從去年下半年開始發酵，且被輝達執行長黃仁勳在今年GTC大會中點出代理AI商機將全面到來，並指出每一家企業應該都需要自有的「龍蝦」，AI大廠Anthropic更率先宣布推出自有「龍蝦」。
目前OpenAI已延攬OpenClaw創辦人Peter Steinberger加入，業界預期，未來OpenAI可望推出自有代理AI產品。
Google則傳出公司內部正在使用「Agent Smith」，藉此撰寫程式碼，且Google對外釋出未來可能推出代理AI相關產品，顯示CSP大廠都在規劃推出自有代理AI產品線。
法人指出，代理AI市場未來將有機會成為個人或企業等各層面的必備產品，其中，個人將應用在家中智慧家電安排使用或出遊行程規劃，企業應用面則可望使用在財務、人資、產品開發、行銷等相關應用輔助，成為CSP大廠全面搶進代理AI的主要關鍵。
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