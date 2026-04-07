ChatGPT 將升級算力估增四成 鴻海、廣達、緯創等進補

OpenAI傳出將釋出GPT 6.0全新模型，整合聊天機器人、網頁瀏覽器及Codex等三大功能，運算能力預估暴增四成，可同步搞定文本、音樂、圖像與視頻，推升一波算力需求。法人看好，AI伺服器供應鏈鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等代工廠後市營運添動能。

業界傳出，OpenAI將在本月中推出全新AI模型GPT 6.0，運算能力有機會比GPT 5.4增加40％，不論在程式碼、推理及智慧應用等相關功能都將明顯提升，同時達成文字、音訊、圖片及影像等產品生成。

不僅如此，GPT 6.0可望全面整合聊天機器人ChatGPT、Codex及Atlas瀏覽器等相關應用，打造一個超級AI模型。據了解，OpenAI先前結束Sora影像支援，主要原因正是為了推出GPT 6.0模型，目前GPT 6.0已完成初期訓練，待OpenAI正式推出後上線。

OpenAI目前已經與微軟、亞馬遜AWS等雲端服務大廠（CSP）簽署算力合作協議，且上述CSP大廠的AI伺服器由鴻海、廣達、緯創、緯穎（6669）等相關代工廠拿下，全球代工龍頭鴻海則吃下L6～L11等訂單，目前接單動能已滿到2027年。法人看好，鴻海今年營運有望逐季走揚，帶動全年業績達雙位數成長，創歷史新高。

鴻海3月合併營收8,037.38億元、月增34.9％，為同期新高，年增45.57%；首季合併營收2.129兆元，雖較去年第4季減18.2％，仍是歷年最強第1季，年增29.7％。

廣達則以輝達GPU架構伺服器搶進CSP大廠的AI基礎設施，目前出貨主力產品為GB300，預期今年下半年開始量產Vera Rubin的AI伺服器，成為下半年業績衝刺主要關鍵。法人看好，廣達今年營運可望達雙位數成長，帶動業績改寫新猷。

此外，緯創、緯穎等代工大廠已搶進亞馬遜AWS供應鏈中，其中，緯創負責供應AI伺服器品牌廠，以及L6等級的AI伺服器，間接打入CSP市場；緯穎則負責L10／L11等規格AI伺服器代工，緯穎不僅具備輝達Vera Rubin的AI伺服器大單，還搶下CSP大廠的ASIC伺服器訂單。