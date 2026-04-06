全球半導體產值估將挑戰1兆美元 2月產值跳躍年增61.8%

美國半導體產業協會（SIA）最新預測，全球半導體產值今年將挑戰上1兆美元新高，法人則預期設計大廠輝達Nvdia、超微、博通，以及記憶體大廠美光、海力士、三星，晶圓代工龍頭台積電等扮演推動成長的一大引擎。

美國半導體產業協會日前宣布，2026年2月全球半導體銷售額達到888億美元。相較於2026年1月的825億美元增長了7.6%，與2025年2月的549億美元相比，更是大幅成長了61.8%。每月銷售數據由世界半導體貿易統計組織（WSTS）編製，並以三個月移動平均值為準。SIA代表了美國99%的半導體營收，以及近三分之二的非美商晶片公司。

SIA總裁兼執行長John Neuffer表示：「2月份全球晶片銷售表現依舊強勁，不僅超越1月的總額，更遠遠超過了去年同期的銷售表現。亞太地區、美洲以及中國市場的銷售，是帶動年度增長的主要動力。預計強勁的全球需求將在今年剩餘時間內持續，年度銷售額預計將達到全球約1兆美元。」

在區域表現方面，與去年同期相比，2月份亞太/其他地區的銷售額增長了93.5%，美洲增長了59.2%，中國增長了57.4%，歐洲增長了42.3%，而日本則下降了0.3%。若與上個月相比，所有地區的銷售額均呈現增長，其中美洲增長12.6%，歐洲增長10.2%，亞太/其他地區增長6.0%，中國增長3.6%，日本則增長3.0%。