快訊

柯文哲案開庭第一手觀察！他坐直緊盯電腦筆錄 頻點名檢察官「互槓對話曝」

重啟荷莫茲海峽？路透：美伊收到巴基斯坦止戰計畫 可能6日生效

澎湖縣長陳光復意識恢復了 妻揭現況「堅信會康復」：候選人仍會是他

聽新聞
0:00 / 0:00

全球半導體產值估將挑戰1兆美元 2月產值跳躍年增61.8%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
美國半導體產業協會（SIA）最新預測，全球半導體產值今年將挑戰上1兆美元新高。圖為半導體示意圖。（路透）
美國半導體產業協會（SIA）最新預測，全球半導體產值今年將挑戰上1兆美元新高。圖為半導體示意圖。（路透）

美國半導體產業協會（SIA）最新預測，全球半導體產值今年將挑戰上1兆美元新高，法人則預期設計大廠輝達Nvdia、超微博通，以及記憶體大廠美光、海力士、三星，晶圓代工龍頭台積電等扮演推動成長的一大引擎。

美國半導體產業協會日前宣布，2026年2月全球半導體銷售額達到888億美元。相較於2026年1月的825億美元增長了7.6%，與2025年2月的549億美元相比，更是大幅成長了61.8%。每月銷售數據由世界半導體貿易統計組織（WSTS）編製，並以三個月移動平均值為準。SIA代表了美國99%的半導體營收，以及近三分之二的非美商晶片公司。

SIA總裁兼執行長John Neuffer表示：「2月份全球晶片銷售表現依舊強勁，不僅超越1月的總額，更遠遠超過了去年同期的銷售表現。亞太地區、美洲以及中國市場的銷售，是帶動年度增長的主要動力。預計強勁的全球需求將在今年剩餘時間內持續，年度銷售額預計將達到全球約1兆美元。」

在區域表現方面，與去年同期相比，2月份亞太/其他地區的銷售額增長了93.5%，美洲增長了59.2%，中國增長了57.4%，歐洲增長了42.3%，而日本則下降了0.3%。若與上個月相比，所有地區的銷售額均呈現增長，其中美洲增長12.6%，歐洲增長10.2%，亞太/其他地區增長6.0%，中國增長3.6%，日本則增長3.0%。

半導體 美光 台積電 三星 博通 超微

延伸閱讀

2026世足賽掀商機 中國賣家預計銷量增50%

台積電艦隊躍亂世明燈 牧德、創意等吸引投資人目光

科學園區企業 前2月營收近兆

相關新聞

全球半導體產值估將挑戰1兆美元 2月產值跳躍年增61.8%

美國半導體產業協會（SIA）最新預測，全球半導體產值今年將挑戰上1兆美元新高，法人則預期設計大廠輝達Nvdia、超微、博通，以及記憶體大廠美光、海力士、三星，晶圓代工龍頭台積電等扮演推動成長的一大引擎。

台積電法說會4/16登場 聚焦地緣政治影響與競爭態勢

晶圓代工廠台積電法人說明會將於4月16日登場，半導體產業專家表示，除了AI需求外，地緣政治對於供應鏈成本和原物料供應的影...

汎銓搶矽光子商機自主研發 MSS HG 亮相2026電子設備展

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）今日宣布，積極布局矽光子關鍵檢測與測試技術，於2026電子生產製造設備展正式展出自主開發之「MSS HG」矽光子測試平台（攤位號碼：N202）。隨著CPO（共同封裝光學）與新世代高速光通訊需求快速升溫，矽光子技術由元件開發逐步邁向高頻測試與驗證階段，汎銓藉由自研測試設備切入高成長市場，進一步強化在矽光子檢測服務的競爭優勢，打造「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，並為未來營運增添新動能。

鴻海營收衝上最旺3月 四大產品強勁成長、AI機櫃出貨熱

鴻海昨（5）日公布3月合併營收8,037.38億元，為歷年最旺3月；首季合併營收2.129兆元，為歷年最強第1季，且四大類產品均強勁成長。

鴻海提高AI伺服器機櫃零件自製 拉升獲利

鴻海營收持續放大之際，其新一代AI伺服器機櫃零組件自製率持續提高，目前已達40%到50%，有助提升高附加價值營收比重與獲利。

大立光營收 譜寫最強Q1…年增7%達155億元

光學鏡頭大廠大立光昨（5）日公布3月合併營收54.2億元，為同期次高，月增17%，年增11%。展望後市，大立光表示，由於季節性新舊機種交替，預期4月拉貨動能比3月差一點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。