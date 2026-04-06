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台積電法說會4/16登場 聚焦地緣政治影響與競爭態勢

中央社／ 新竹6日電
台積電。圖／聯合報系資料照
台積電。圖／聯合報系資料照

晶圓代工廠台積電法人說明會將於4月16日登場，半導體產業專家表示，除了AI需求外，地緣政治對於供應鏈成本和原物料供應的影響，以及三星（Samsung）等競爭態勢都是市場關注重點。

台積電將於4月16日召開線上法人說明會，公布2026年第1季財務報告，及第2季業績展望，將是市場研判產業景氣變化的風向球。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真說，這次法說會重點不僅是台積電的營運驗收，更是觀察全球半導體景氣是否能在震盪中逆勢走強的關鍵指標，特別是在目前全球地緣政治情勢動盪之時。

劉佩真表示，台積電法說會首要關注在地緣政治動盪下，中東衝突與新關稅政策對全球供應鏈成本及消費性電子需求的實質衝擊，還包括能源、重要氣體、原物料的備貨與因應策略。

儘管外部環境波折，劉佩真指出，人工智慧（AI）算力需求持續高成長仍是支撐台積電營運的核心，台積電高效能運算訂單能見度與先進封裝產能的擴張進度備受關注。

劉佩真說，台積電與三星等對手的競爭態勢也是市場關注的重點，尤其特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）共同推動的Terafab計畫，將生產AI、機器人、太空資料中心所需晶片，台積電如何透過穩定的先進製程良率鞏固市占優勢。

隨著通膨及電力成本升高，劉佩真表示，台積電調升代工報價，轉嫁增加的成本，對於毛利率長期維持在53%以上至關重要。

劉佩真說，海外擴廠的最新進程也是台積電法說會的一大重點，特別是美國、日本及德國廠的成本控管與量產時程，以平衡地緣政治壓力與股東獲利回饋。

美國 機器人 三星

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