鴻海提高AI伺服器機櫃零件自製 拉升獲利

鴻海（2317）營收持續放大之際，其新一代AI伺服器機櫃零組件自製率持續提高，目前已達40%到50%，有助提升高附加價值營收比重與獲利。

鴻海董事長劉揚偉分析，提高垂直整合零件比重，會帶動零組件整體銷售量跟著提升，這是鴻海集團一站式服務模式（CMMS）所追尋的目標。

他強調，鴻海在AI伺服器機櫃上，是輝達核心製造、系統整合非常重要的夥伴，目前鴻海供應AI機櫃的高附加價值關鍵子系統，包括GPU模組，運算托盤、輝達的乙太網路、資料處理器、交換器托盤等，都是鴻海長期參與的核心模組製造。

其他關鍵零組件方面，鴻海持續提高垂直整合度，為雲端服務供應商（CSP）客戶提供完整解決方案，相關零組件已經有解決方案，包括CPU、電氣匯流排，中介層板，以及液冷散熱元件產品，包括水冷分歧管、 水冷板、快接頭等，都已經陸續導入主要客戶的產品，並量產出貨中。

隨著新一代機櫃算力密度與能耗密度大幅提升，對系統可靠度與垂直整合能力要求同步提高，鴻海在精密模具，以及機光電技術的積累之後，可以透過高度的垂直整合，來提升單櫃的價值與獲利能力。

整體來說，隨著系統架構愈來愈成熟，鴻海搭載自製零組件比率會持續提升，液冷零組件內部供應比例會提高，為兼顧供應鏈韌性，還是會保留一部分外部採購比率，透過規模化採購，與供應商一同優化成本，確保產業鏈議價能力，以及穩定的利潤。