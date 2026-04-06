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鴻海營收衝上最旺3月 四大產品強勁成長、AI機櫃出貨熱

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。（路透）
鴻海。（路透）

鴻海（2317）昨（5）日公布3月合併營收8,037.38億元，為歷年最旺3月；首季合併營收2.129兆元，為歷年最強第1季，且四大類產品均強勁成長。

鴻海看好，本季在AI機櫃出貨持續成長帶動下，業績可望續強，繳出年、季雙增的成績單。

鴻海基本面持續看俏，惟受中東局勢變動、資金撤離影響，鴻海成為外資提款機，上周四（2日）股價下跌4元，收193元，成交量3萬多張。統計三大法人近五個交易日合計賣超鴻海2.73萬張。

鴻海結算，3月合併營收8,037.38億元，為同期最佳，月增34.9%，年增45.57%；首季合併營收2.129兆元，雖季減18.18%，仍是歷年最強第1季，年增29.68%。

鴻海表示，3月四大產品類別與2月相較，皆呈現強勁成長。其中，「電腦終端產品類別」與「元件及其他產品類別」同步受惠2月春節基期低及新品上市，客戶拉貨動能較大，月對月表現強勁成長。

「雲端網路產品類別」3月受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，較2月強勁成長。「消費智能產品類別」受惠2月春節基期低及新品上市，客戶拉貨動能較大，月對月表現也強勁成長。

與去年同期相較，3月「雲端網路產品類別」及「消費智能產品類別」表現強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，以及新品上市拉貨動能。「電腦終端產品類別」年比顯著成長，也是受惠新品上市拉貨動能。「元件及其他產品類別」表現則約略持平。

就首季表現來看，「雲端網路產品類別」較去年同期強勁成長，反映AI雲端產品拉貨動能強勁。「元件及其他產品類別」及「消費智能產品類別」顯著成長，主要受惠新品上市拉貨動能。「電腦終端產品類別」則略為衰退。

展望本季，鴻海表示，即便資通訊（ICT）產業進入傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，惟AI機櫃仍保持成長趨勢。以目前能見度來看，預估本季營運展望將呈現季增、年增，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

中東 鴻海 營收

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