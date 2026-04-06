大立光營收 譜寫最強Q1…年增7%達155億元

光學鏡頭大廠大立光（3008）昨（5）日公布3月合併營收54.2億元，為同期次高，月增17%，年增11%。展望後市，大立光表示，由於季節性新舊機種交替，預期4月拉貨動能比3月差一點。

大立光首季合併營收155.44億元，雖然季減9.7%，仍是歷年來最強的第1季，並較去年同期成長7%，為歷來最旺的淡季。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，法人預期，記憶體報價勁揚，對規模較小的手機品牌客戶有所影響，將延遲鏡頭升級，但規模較大的客戶鏡頭升級趨勢不變。大立光董事長林恩平日前則預告，大多數客戶的價格已談定，數量則看客戶銷售表現。

法人看好，下半年新推出的iPhone 18系列將首度搭載可變光圈鏡頭，為蘋果近年最大升級，且可變光圈測試與製程難度顯著提高，拉高競爭門檻，為大立光下半年獲利加分。

針對手機規格升級進展，林恩平透露，今年潛望式鏡頭沒有升級，未來可能朝更高畫素、看得更遠的方向推進，至於混合鏡頭多由高階旗艦型機種採用。

談及可變光圈鏡頭技術，林恩平表示，可變光圈鏡頭的生產難度比潛望式鏡頭高，主要因光圈多，檢測工序也比較多，會有更多鏡頭被淘汰下來，價格好一些。

外界分析，目前iPhone主要為定焦，透過人像模式以演算方式模擬背景模糊，而可變光圈結合更大的感光元件，讓景深效果更自然，使用者可以調整前景與背景之間的清晰度差異，例如大光圈可實現更淺的景深，讓背景自然模糊；小光圈則需要更多細節清晰呈現的場景。

過去包括華為、三星等品牌旗艦機種均已搭載過可變光圈鏡頭設計，並非iPhone首創規格，不過，外界預期，一旦iPhone導入可變光圈鏡頭，有望成為智慧手機高階機的主流趨勢，擴大應用，大立光挾技術優勢，將可爭取更多市占。

大立光並積極投入資源進行CPO光學產品研發，可望成為未來成長新動能。對此，林恩平先前回應法人表示，光學鏡頭研發工作「無所不包」，範圍很廣，只要與光學領域相關都會研究，「這個（CPO）比我們現在做的產品（手機鏡頭）難度高很多」，不見得可以進入大量生產。

因應CPO用的光學鏡頭是否擴產或設新產線，他則說：「這部分如果成功再說」。市場預期，大立光可能切入光學引擎中的「光學耦合透鏡」，用於準直徑元件。大立光擁有全球頂尖的精密塑膠射出成型與模具製造技術，能夠生產出公差極小的微透鏡，正是解決光訊號傳輸對準與降低插入耗損的關鍵元件。

大立光上周四（2日）股價跌50元、收2,140元，外資轉賣126張。