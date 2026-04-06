快訊

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

聽新聞
0:00 / 0:00

大立光營收 譜寫最強Q1…年增7%達155億元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光。 聯合報系資料照
大立光。 聯合報系資料照

光學鏡頭大廠大立光（3008）昨（5）日公布3月合併營收54.2億元，為同期次高，月增17%，年增11%。展望後市，大立光表示，由於季節性新舊機種交替，預期4月拉貨動能比3月差一點。

大立光首季合併營收155.44億元，雖然季減9.7%，仍是歷年來最強的第1季，並較去年同期成長7%，為歷來最旺的淡季。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，法人預期，記憶體報價勁揚，對規模較小的手機品牌客戶有所影響，將延遲鏡頭升級，但規模較大的客戶鏡頭升級趨勢不變。大立光董事長林恩平日前則預告，大多數客戶的價格已談定，數量則看客戶銷售表現。

法人看好，下半年新推出的iPhone 18系列將首度搭載可變光圈鏡頭，為蘋果近年最大升級，且可變光圈測試與製程難度顯著提高，拉高競爭門檻，為大立光下半年獲利加分。

針對手機規格升級進展，林恩平透露，今年潛望式鏡頭沒有升級，未來可能朝更高畫素、看得更遠的方向推進，至於混合鏡頭多由高階旗艦型機種採用。

談及可變光圈鏡頭技術，林恩平表示，可變光圈鏡頭的生產難度比潛望式鏡頭高，主要因光圈多，檢測工序也比較多，會有更多鏡頭被淘汰下來，價格好一些。

外界分析，目前iPhone主要為定焦，透過人像模式以演算方式模擬背景模糊，而可變光圈結合更大的感光元件，讓景深效果更自然，使用者可以調整前景與背景之間的清晰度差異，例如大光圈可實現更淺的景深，讓背景自然模糊；小光圈則需要更多細節清晰呈現的場景。

過去包括華為、三星等品牌旗艦機種均已搭載過可變光圈鏡頭設計，並非iPhone首創規格，不過，外界預期，一旦iPhone導入可變光圈鏡頭，有望成為智慧手機高階機的主流趨勢，擴大應用，大立光挾技術優勢，將可爭取更多市占。

大立光並積極投入資源進行CPO光學產品研發，可望成為未來成長新動能。對此，林恩平先前回應法人表示，光學鏡頭研發工作「無所不包」，範圍很廣，只要與光學領域相關都會研究，「這個（CPO）比我們現在做的產品（手機鏡頭）難度高很多」，不見得可以進入大量生產。

因應CPO用的光學鏡頭是否擴產或設新產線，他則說：「這部分如果成功再說」。市場預期，大立光可能切入光學引擎中的「光學耦合透鏡」，用於準直徑元件。大立光擁有全球頂尖的精密塑膠射出成型與模具製造技術，能夠生產出公差極小的微透鏡，正是解決光訊號傳輸對準與降低插入耗損的關鍵元件。

大立光上周四（2日）股價跌50元、收2,140元，外資轉賣126張。

iPhone 手機 林恩平

延伸閱讀

鴻海營收／3月8,037億元、年月雙增 與第1季皆創同期新高

大立光營收／3月54.2億元、月增17% 預期4月比3月差一點

臻鼎兆豐58購02 蓄勢衝

欣興、景碩 權證四檔強強滾

相關新聞

全球半導體產值估將挑戰1兆美元 2月產值跳躍年增61.8%

美國半導體產業協會（SIA）最新預測，全球半導體產值今年將挑戰上1兆美元新高，法人則預期設計大廠輝達Nvdia、超微、博通，以及記憶體大廠美光、海力士、三星，晶圓代工龍頭台積電等扮演推動成長的一大引擎。

台積電法說會4/16登場 聚焦地緣政治影響與競爭態勢

晶圓代工廠台積電法人說明會將於4月16日登場，半導體產業專家表示，除了AI需求外，地緣政治對於供應鏈成本和原物料供應的影...

汎銓搶矽光子商機自主研發 MSS HG 亮相2026電子設備展

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）今日宣布，積極布局矽光子關鍵檢測與測試技術，於2026電子生產製造設備展正式展出自主開發之「MSS HG」矽光子測試平台（攤位號碼：N202）。隨著CPO（共同封裝光學）與新世代高速光通訊需求快速升溫，矽光子技術由元件開發逐步邁向高頻測試與驗證階段，汎銓藉由自研測試設備切入高成長市場，進一步強化在矽光子檢測服務的競爭優勢，打造「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，並為未來營運增添新動能。

鴻海營收衝上最旺3月 四大產品強勁成長、AI機櫃出貨熱

鴻海昨（5）日公布3月合併營收8,037.38億元，為歷年最旺3月；首季合併營收2.129兆元，為歷年最強第1季，且四大類產品均強勁成長。

鴻海提高AI伺服器機櫃零件自製 拉升獲利

鴻海營收持續放大之際，其新一代AI伺服器機櫃零組件自製率持續提高，目前已達40%到50%，有助提升高附加價值營收比重與獲利。

大立光營收 譜寫最強Q1…年增7%達155億元

光學鏡頭大廠大立光昨（5）日公布3月合併營收54.2億元，為同期次高，月增17%，年增11%。展望後市，大立光表示，由於季節性新舊機種交替，預期4月拉貨動能比3月差一點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。