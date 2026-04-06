人力銀行：AI時代新鮮人 人際軟實力關鍵價值

AI技術不斷進化，職場生態正迎來巨變。104資訊科技人才永續長鍾文雄指出，AI時代新鮮人要能以AI為助理，以軟實力成突圍關鍵；資深人才具備數據洞察與無可取代的「承擔責任」；企業在持續導入AI的同時，反而要注意AI過度美化履歷，招募員工仍要重視永續學習意願，以及對相關領域的專業知識。

鍾文雄指出，當前無論年資深淺，具備對AI（如Gemini、ChatGPT）的提問指令與整合能力已成為職場標配。職場新鮮人除了以AI做助手，更需要具備批判性與獨立思考的能力。

由於AI無法代替人類進行溝通與協作，新鮮人應將工具省下的時間用於融入企業文化，快速掌握部門業務邏輯，思考能為公司與顧客創造何種價值。根據104人力銀行觀察，企業更看重抗壓性、問題解決與團隊協作等「人際軟實力」，這正是新鮮人展現自我價值、與資深前輩順利合作的關鍵。

面對AI的強勢崛起，許多人擔憂資深員工將面臨被取代的危機。鍾文雄指出，先前麥肯錫顧問提出報告，即使AI能給予企業解決方案與彙整建議，但AI至今仍無法具備人類對數據洞察力與豐富人脈，麥肯錫則以AI助理提升上萬名顧問人力的工作效率。他強調，資深人才的最大優勢在於其專業知識、人際關係與融合能力，能為決策「承擔責任」，這是資深前輩無法被取代的核心。

他表示，104有1,000多位員工，近年都學習AI工具，非IT背景員工也感受到AI減少工作繁瑣流程，而且「以前沒想過也能把AI工具用得好」，導入AI不僅提升了員工自信心，還能達成工作與生活平衡。企業也要認知，員工其實是找來做更有價值的工作，大量數據的收集讓AI處理。以104人力銀行自身為例，大型語言模型（LLM）雖具備強大的數據應用與推薦能力，卻無法了解各家企業獨特的文化與人才特質。104結合自身擁有的6萬多家企業客戶資料與910萬份履歷的成長歷程，精準掌握如台積電與聯發科等不同企業的用人差異，善用生成式AI分析know-how，創造出難以複製的精準推薦。

針對企業在AI時代的徵才策略，鍾文雄表示，企業首要尋找具備高度學習意願、敏銳度與彈性，能持續學習AI的人才。

他也警告，根據104調查，高達六至七成的求職者會使用ChatGPT美化履歷，企業招募還是必須透過「情境模擬」與「實作」來考驗候選人的真實能力。例如，透過詢問業務開發方向與成功率，並與行業平均值對照，便能有效驗證其實務經驗，確保找到具備真才實料的戰將。