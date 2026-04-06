快訊

明晨鋒面再來！吳聖宇揭「警戒時間」台南以北注意暴雨 這日天氣變穩

美軍失聯飛官1句話報平安引川普疑心 驚恐伊朗設圈套

聽新聞
0:00 / 0:00

人力銀行：AI時代新鮮人 人際軟實力關鍵價值

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

AI技術不斷進化，職場生態正迎來巨變。104資訊科技人才永續長鍾文雄指出，AI時代新鮮人要能以AI為助理，以軟實力成突圍關鍵；資深人才具備數據洞察與無可取代的「承擔責任」；企業在持續導入AI的同時，反而要注意AI過度美化履歷，招募員工仍要重視永續學習意願，以及對相關領域的專業知識。

鍾文雄指出，當前無論年資深淺，具備對AI（如Gemini、ChatGPT）的提問指令與整合能力已成為職場標配。職場新鮮人除了以AI做助手，更需要具備批判性與獨立思考的能力。

由於AI無法代替人類進行溝通與協作，新鮮人應將工具省下的時間用於融入企業文化，快速掌握部門業務邏輯，思考能為公司與顧客創造何種價值。根據104人力銀行觀察，企業更看重抗壓性、問題解決與團隊協作等「人際軟實力」，這正是新鮮人展現自我價值、與資深前輩順利合作的關鍵。

面對AI的強勢崛起，許多人擔憂資深員工將面臨被取代的危機。鍾文雄指出，先前麥肯錫顧問提出報告，即使AI能給予企業解決方案與彙整建議，但AI至今仍無法具備人類對數據洞察力與豐富人脈，麥肯錫則以AI助理提升上萬名顧問人力的工作效率。他強調，資深人才的最大優勢在於其專業知識、人際關係與融合能力，能為決策「承擔責任」，這是資深前輩無法被取代的核心。

他表示，104有1,000多位員工，近年都學習AI工具，非IT背景員工也感受到AI減少工作繁瑣流程，而且「以前沒想過也能把AI工具用得好」，導入AI不僅提升了員工自信心，還能達成工作與生活平衡。企業也要認知，員工其實是找來做更有價值的工作，大量數據的收集讓AI處理。以104人力銀行自身為例，大型語言模型（LLM）雖具備強大的數據應用與推薦能力，卻無法了解各家企業獨特的文化與人才特質。104結合自身擁有的6萬多家企業客戶資料與910萬份履歷的成長歷程，精準掌握如台積電與聯發科等不同企業的用人差異，善用生成式AI分析know-how，創造出難以複製的精準推薦。

針對企業在AI時代的徵才策略，鍾文雄表示，企業首要尋找具備高度學習意願、敏銳度與彈性，能持續學習AI的人才。

他也警告，根據104調查，高達六至七成的求職者會使用ChatGPT美化履歷，企業招募還是必須透過「情境模擬」與「實作」來考驗候選人的真實能力。例如，透過詢問業務開發方向與成功率，並與行業平均值對照，便能有效驗證其實務經驗，確保找到具備真才實料的戰將。

人力銀行 職場 ChatGPT

延伸閱讀

工程師1年只花5千元算力？黃仁勳：我會氣炸！揭開AI時代不被取代4大心法

學習歷程全用AI？人力銀行：將這三項特質轉化為撰寫主軸

人工智慧…企業的新財務風險

AI代理夯 人人都是指揮官

相關新聞

全球半導體產值估將挑戰1兆美元 2月產值跳躍年增61.8%

美國半導體產業協會（SIA）最新預測，全球半導體產值今年將挑戰上1兆美元新高，法人則預期設計大廠輝達Nvdia、超微、博通，以及記憶體大廠美光、海力士、三星，晶圓代工龍頭台積電等扮演推動成長的一大引擎。

台積電法說會4/16登場 聚焦地緣政治影響與競爭態勢

晶圓代工廠台積電法人說明會將於4月16日登場，半導體產業專家表示，除了AI需求外，地緣政治對於供應鏈成本和原物料供應的影...

汎銓搶矽光子商機自主研發 MSS HG 亮相2026電子設備展

AI晶片研發分析平台汎銓（6830）今日宣布，積極布局矽光子關鍵檢測與測試技術，於2026電子生產製造設備展正式展出自主開發之「MSS HG」矽光子測試平台（攤位號碼：N202）。隨著CPO（共同封裝光學）與新世代高速光通訊需求快速升溫，矽光子技術由元件開發逐步邁向高頻測試與驗證階段，汎銓藉由自研測試設備切入高成長市場，進一步強化在矽光子檢測服務的競爭優勢，打造「服務＋設備」雙軌並行的營運模式，並為未來營運增添新動能。

鴻海營收衝上最旺3月 四大產品強勁成長、AI機櫃出貨熱

鴻海昨（5）日公布3月合併營收8,037.38億元，為歷年最旺3月；首季合併營收2.129兆元，為歷年最強第1季，且四大類產品均強勁成長。

鴻海提高AI伺服器機櫃零件自製 拉升獲利

鴻海營收持續放大之際，其新一代AI伺服器機櫃零組件自製率持續提高，目前已達40%到50%，有助提升高附加價值營收比重與獲利。

大立光營收 譜寫最強Q1…年增7%達155億元

光學鏡頭大廠大立光昨（5）日公布3月合併營收54.2億元，為同期次高，月增17%，年增11%。展望後市，大立光表示，由於季節性新舊機種交替，預期4月拉貨動能比3月差一點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。