AI代理與員工協作時代來臨 管「數位員工」企業新任務

人類與AI代理（AI Agent）「數位員工」一起工作的時代來臨，改變企業流程，也影響員工心情。企業主管認為，協助員工善用AI工具及面對工作型態轉型，面對與接受新的技術。

LINE台灣董事長暨執行長陳立人去年7月起，將IT技術研發部門從傳統「集中式」研發改為「分散式」，一部分研發團隊進入事業單位（BU）與業務前線協作，成為「前線工程師」，各部門遇到什麼問題或需要的解決方案，由前線工程師當下協同解決，一改過去研發與業務各自獨立作業的模式。

陳立人指出，現在開發主題多為AI代理產品，無法預先定好規格，團隊得不斷學習與摸索。業務部門常有不同的需求要及時解決，等到後端開發好產品「都不知道打仗打到哪裡去了」。組織調整之後，研發團隊和BU、業務天天一起工作，完全知道遇到的挑戰跟外面的市場狀況，馬上調整，或導入某個AI工具改變流程。

他坦言，組織變革讓員工多少會有點不自在，或擔心很難橫向聯繫。但AI讓工作的齒輪轉動更快，工作者也不能只停在以前的工作方式。甚至內部員工已開始用AI設計小工具，改善工作流程，透過定期評鑑，將來有可能上架成為正式服務。

遠傳總經理井琪認為，企業要由上而下導入AI，協助員工適應工作轉型、並接受AI。井琪舉例，要讓員工「舒服的」接受AI就是工具，然後善用它，遠傳旗下friDay購物商品上架等繁雜工作，現在多數由AI負責，甚至連推薦也由AI處理，過去負責上架的員工就可以轉做產品開發或其他工作。

遠傳自2023年啟動AI賦能專案，高階主管先使用，在各部門訓練「種子部隊」，內部員工花了一段時間才從「抗拒」，到「擁抱」，甚至主動「提案」利用AI完成工作。她認為，員工要基於對關鍵業務的了解，理解AI產製脈絡，重新檢視組織、SOP架構，持續放大AI綜效。

凌群電腦總經理劉瑞隆則預言，未來五年人機協作一定會發生，同一個團隊裡會是很多的人類、AI代理人或智慧電腦人一起工作。企業的責任在於備齊AI工具（AI代理人或者是智慧電腦人）讓員工使用，員工也要習慣善用AI工具。

劉瑞隆舉例，這種感覺就像是以前只有主管有助理，未來每一個員工都有很多AI助理，關鍵是獲得AI助力，更快速智慧的完成任務。AI雖然不會取代人類，但AI趨勢卻是人才被汰弱留強的關鍵，如同當年企業從傳統紙本走向電腦的數位化，抗拒的員工就容易被淘汰。

Appier執行長游直翰認為，AI技術帶動企業內部流程與環境質變，AI代理已經成為具備目標導向、能自主完成任務的「數位員工」，主管不止管人，也要管理數位員工，人與AI代理共同協作是新的領導學。

以Appier為例，內部提供課程讓員工進修，也鼓勵各部門利用AI工具設計「工作需求」小程式。游直翰指出，工程師或員工可能很焦慮「被AI取代」，但員工其實要思考在工作流程中，哪些事情是人類價值無法被取代的，例如跟客戶的互動、跳脫框架思考、一些激勵或是策略性規劃，至於重複性高且產生很多資料的工作，讓AI代理執行，達成AI代理與人共同合作、協調的流程。

他指出，過去「人機協作」僅停在人使用電腦和軟體工具，但當前人機協作新定義是人類與「AI同事」共事、主管要管理「數位員工」，人類員工的價值要轉換為高階互動、創新思考與策略規劃。換言之，企業和工作者都要同意「AI也是員工」，企業將AI代理視為「數位員工」，管理者的領導力包括管理人與AI代理，一般員工也要學會與「AI同事」共處。