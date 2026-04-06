AI代理夯 人人都是指揮官…多人合作轉向單人跨域

AI進入2.0時代，企業與員工從把AI當科技工具，轉為面對「代理型AI」（Agentic AI）進入企業流程的變革。AI技術升級，翻轉「專業分工」概念，從多人合作轉為一人跨領域的「逆分工時代」，經濟日報帶領讀者一窺當中的變化。

輝達執行長黃仁勳日前指出，未來頂級人才的關鍵能力，在於「誰能把AI技術應用得最透徹」。以工程師為例，不再是埋頭撰寫程式碼，而是負責構築想法與架構的指揮官，帶領並指導著上百個AI代理協同作戰。

這樣的變化讓曾是台灣「新創獨角獸」、如今已在日本掛牌的AI行銷服務業者沛星互動科技（Appier）執行長游直翰很「有感」。

Appier甫完成收購法國新創AdCreative.ai，游直翰印象深刻的是，當時在公司內看到最吸引他注意的企劃案，竟是剛畢業毫無經驗的新人用生成式AI完成的案件。

游直翰近年積極在公司內推動AI代理與員工的協作，提升工程師成為架構師，不僅僅是開發一項產品、一個技術，以更大的視野、針對市場需求出發規劃整個產品藍圖。

企業級產品 一月內就寫出

當AI賦能新人寫出最佳企劃案的時候，從多人分工合作改為一人跨領域完成作業的「逆分工」趨勢更加明顯。

iKala愛卡拉集團共同創辦人暨董事長程世嘉最近重返軟體工程師老本行，去年底以一個月時間，用Anthropic套裝軟體「人機共創」寫出20萬行程式碼的完整新產品，近期即將推出。

程世嘉說，20萬行程式碼相當於他當年做Google工程師時約九個月的「產能」，現在縮短為一個月內寫出一套企業級產品，AI不是只提升工作效率10%、20%，而是相當於提升十倍生產力。

但當他身兼研發、工程師、產品經理與執行長的時候，已經很難定義自己的職位該隸屬哪個部門。這也讓程世嘉近期捨棄所有的程式開發工具書，只留下基本語法書籍，保留指揮AI的「基本功」。

程世嘉指出，AI進入「技術奇點」（意指AI超越人類智慧，科技發展以驚人速度增長，人類社會的發展超出人類理解和預測能力），認為將來人才要做的是「開發需求」，去想想人類要什麼，「就像特斯拉執行長馬斯克提出很多奇怪的想法」，哪怕當時聽起來覺得不可能，現在的技術卻已經開始陸續實現他的目標。

多工新時代 重寫任務價值

現在的認知型工作成本降到極低時，人才價值就不僅是「執行力」，而在於「架構能力」與「決策品質」，一人再也不限制在某個業務上，而是可以帶著AI跨領域完成一項工作。

近兩年產業頻傳企業以AI技術降低成本、代替傳統人力，台灣大哥大總經理林之晨則以數據表示反對意見。

林之晨指出，過去可能工程師寫程式、產品行銷做市場調查、產品經理做管理、業務推廣、財務總結業績。像這樣「穀倉效應」、各自為政的專業分工狀況，未來會愈來愈少。一個人可能就可以把產品經理、行銷、研發、設計全部完成。

很多人一直說AI會取代哪些職位、非常危險，事實上ChatGPT 出來快三年半了，AI代理也進行了一年多，但失業率其實沒有快速上升。AI並沒有取代「職位」，而是取代「任務」。

他認為，透過AI協助多出來的時間，要去想做更有價值的事，於是工作者增加了可能原本不屬於自己的新職務，等於做了別的職位的事，這就改變了專業分工。AI對人類社會的改變不是消滅職位，而是「重新定義職位」。透過調度AI技術，打破各自為政的穀倉效應，AI讓工作者「逆分工」。企業轉型的重點不是移除職位，而是讓AI學會技能並完成任務。

林之晨表示，「人才逆分工」並非要讓人變得全能，而是利用AI拿回對工作的主導權。程世嘉也認為，AI不會消滅職位，但會把競爭的基準線拉得極高。

程世嘉以和AI協作完成工作為例，從原本寫程式的工程師，他成為「流程設計師」，不再糾結於如何完成單一任務，而要思考設計一套工作流（Workflow），學會「指揮AI」是未來競爭力的基準線。他最近推動「公司全民運動」：導入AI代理的「人機協作」，員工要學習與AI代理共同作業。

程世嘉指出，企業內執行任務傳統模式就是規定步驟、制定流程，但現在矽谷開始導入AI檢視，減少不必要的流程和多餘人力，導致大家不斷聽到有企業因AI而裁員，其實AI沒有消滅職位，只是改變標準，人才與組織因應趨勢的軟實力調整，才是決定AI 2.0時代勝出的關鍵。