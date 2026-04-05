圓展營收／3月2.97億、首季為近五年來同期最佳

AI進入2.0時代，企業與員工從把AI當科技工具，轉為面對「代理型AI」（Agentic AI）進入企業流程的變革。AI技術升級，翻轉「專業分工」概念，從多人合作轉為一人跨領域的「逆分工時代」，經濟日報帶領讀者一窺當中的變化。

2026-04-06 01:54