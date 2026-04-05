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圓展營收／3月2.97億、首季為近五年來同期最佳
圓展（3669）5日公告3月營收2.97億元，月增43.35%，年增29.05%。2026年第1季合併營收6.89億元，年增23.5%，為近五年同期高點。
圓展日前召開董事會，通過去年全年稅後純益1.05億元，年減44%，每股純益1.13元，董事會決議擬配發1元現金股利，配發率88%，創新高。
圓展表示，ODM事業去年第3季歐洲新專案量產後，成長動能延續至今年，目前亦積極洽談日本客戶中，加上智聯健康事業布局有成，看好今年兩大事業有望翻倍增長，力拚今年營運優於去年。
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