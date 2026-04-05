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大立光營收／3月54.2億元、月增17% 預期4月比3月差一點
大立光電（3008）5日公布3月合併營收54.2億元，為同期次高，月成長17%，年成長11%；大立光表示，由於季節性新舊機種交替，預期4月拉貨動能比3月差一點。
大立光累計今年第1季合併營收155.44億元，較去年同期成長7%，季減9.7%，為同期新高。
大立光為全球手機鏡頭龍頭，法人預期，記憶體成本上升對小客戶有所影響，將延遲鏡頭升級，但大客戶鏡頭升級趨勢不變。預估蘋果iPhone 18可變光圈將在下半年出貨，由於可變光圈測試與製程難度顯著提高，拉高競爭門檻，有利於大立光下半年獲利。
此外，大立光也積極投入資源進行CPO相關光學產品研發，可望成為未來成長新動能。
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