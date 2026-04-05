Meta 展拳腳打造 AI 新硬體 外界推測將研發原生個人助理裝置

Meta的超級智慧部門正打造一支硬體勁旅，並招聘一位經驗豐富的工程老將領隊，是該公司進軍人工智慧（AI）驅動裝置市場又一舉動。

Business Insider報導，Meta以智慧型眼鏡和虛擬實境（VR）頭戴式裝置著稱，這些裝置是旗下實境實驗室（Reality Labs）的心血結晶。推出AI硬體裝置，則是Meta超級智慧實驗室（MSL）去年宣布計畫的一環，可見正研究其他類型的AI裝置。

知情人士說，這項行動之前未公諸於世，在推動過程中，實境實驗室一些工程師調到MSL，結合兩部門之力開發採用MSL軟體的實境實驗室硬體原型。

Meta已挖角AI代理新創Dreamer前硬體部門主管徐銳（Rui Xu）掌管MSL硬體事業。Meta上月收購Dreamer並接收其創始團隊。

任職於Dreamer前，徐銳擔任過K-Scale營運長，根據The Information報導，這家機器人新創去年已關門大吉。領導MSL產品與應用研究部門的傅里曼曾透過自己共同創辦的AI Grant計畫投資K-Scale。

根據徐銳的LinkedIn個人簡介，他也曾為TikTok母公司字節跳動研發智慧型裝置，掌管過一個在中國大陸出貨量達數百萬台的實驗室。此外，他還先後在智慧手機大廠小米、筆電製造商聯想、網路巨人騰訊擔任過管理職。

Meta對這項人事傳聞不予置評。徐銳也未回應記者求證電郵。

此舉反映科技巨人如OpenAI等，正爭先恐後打造一款不只是智慧手機的原生AI個人助理裝置。

Meta也砸錢在美國俄亥俄州投資一座資料中心園區，代號是「玻璃梭鱸專案」（Project Walleye），以該州常見的淡水魚命名。金融時報報導指出，Meta正尋求貸款30億美元，籌措建設這座園區所需的經費，而且籌資手法創新。

報導說，Meta邀請放款者透過同一筆交易，出資建立園區及其電力資產。對一座可就近以天然氣供應園區所需電力的資料中心而言，這種貸款安排是前所未見的創舉。知情人士說，將資料中心與電力的融資二合一，可簡化舉債籌資的過程，但也可能因為交易較複雜，一次須投資兩種類型的資產，而面臨工程延遲風險。

不過，還是有一些投資人躍躍欲試。這筆交易一大吸引力在於，俄亥俄園區的經營者是私募股權基金EQT旗下的EdgeConneX，而這家資料中心營運商完成大規模計畫的過往紀錄優良，背後又有EQT雄厚的財力作靠山，輝達、Google和甲骨文都是該公司的大客戶。