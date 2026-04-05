快訊

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

虎斑貓全程觀看飼主化妝過程 「看到嘴唇變厚」嚇到下巴掉了：妳不是我媽

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 新創不想再免費支援 Anthropic 向「龍蝦餐」討錢

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

隨著旗下聊天機器人Claude需求激增，人工智慧（AI）新創公司Anthropic決定改變政策，中止支援熱門AI代理平台OpenClaw等第三方工具，用戶若想繼續使用，得額外付費。

Claude Code負責人切爾尼（Boris Cherny）3日在社群發文表示，Claude訂閱將從太平洋時間4日中午12時起，停止支援OpenClaw等第三方工具。用戶將需改為透過現正打折的「額外使用套裝方案」或另外的Claude API金鑰，來繼續使用Claude帳號登入這些工具。

切爾尼表示，這麼做是受到用戶的運算需求驅動。Claude近幾周來受歡迎度暴增，3月一度登上美國蘋果App Store下載榜冠軍。Anthropic日前才因為需求而調整Claude訂戶用量上限。

OpenClaw創始人史提因柏格（Peter Steinberger）則發文表示，他與OpenClaw基金會理事莫林都已嘗試「說服Anthropic」，但他們只做到讓Anthropic的行動延緩一周。

OpenClaw是一個快速崛起的AI代理平台，因其標誌為紅色龍蝦，被俗稱「龍蝦」，其受歡迎度已引發「養龍蝦」熱潮。

人工智慧 蘋果 美國

延伸閱讀

Anthropic 資料中心錢來也 旗下新模型帶來風險 資安股聞訊重挫

OpenClaw 引爆「百蝦大戰」陸科技廠商競相推出 AI 代理人產品

闕志克／當AI發展從訓練轉向推論

相關新聞

台積電法說會4/16登場 聚焦地緣政治影響與競爭態勢

晶圓代工廠台積電法人說明會將於4月16日登場，半導體產業專家表示，除了AI需求外，地緣政治對於供應鏈成本和原物料供應的影...

想養「龍蝦」 AI公司要額外收費

隨著旗下聊天機器人Claude需求激增，人工智慧（ＡＩ）新創巨頭Anthropic決定改變政策，中止支援熱門ＡＩ代理平台OpenClaw（台灣網友暱稱龍蝦）等第三方工具，若想繼續使用，得額外付費。

科學園區企業 前2月營收近兆

人工智慧（ＡＩ）浪潮勢不可擋，國科會最新統計顯示，今年一至二月三大科學園區營收聯手衝上九九二一點○三億元，年增百分之廿一點四八，距離兆元大關僅一步之遙，不僅寫下亮眼開局，更反映ＡＩ應用需求正全面爆發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。