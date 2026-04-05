AI 新創不想再免費支援 Anthropic 向「龍蝦餐」討錢

隨著旗下聊天機器人Claude需求激增，人工智慧（AI）新創公司Anthropic決定改變政策，中止支援熱門AI代理平台OpenClaw等第三方工具，用戶若想繼續使用，得額外付費。

Claude Code負責人切爾尼（Boris Cherny）3日在社群發文表示，Claude訂閱將從太平洋時間4日中午12時起，停止支援OpenClaw等第三方工具。用戶將需改為透過現正打折的「額外使用套裝方案」或另外的Claude API金鑰，來繼續使用Claude帳號登入這些工具。

切爾尼表示，這麼做是受到用戶的運算需求驅動。Claude近幾周來受歡迎度暴增，3月一度登上美國蘋果App Store下載榜冠軍。Anthropic日前才因為需求而調整Claude訂戶用量上限。

OpenClaw創始人史提因柏格（Peter Steinberger）則發文表示，他與OpenClaw基金會理事莫林都已嘗試「說服Anthropic」，但他們只做到讓Anthropic的行動延緩一周。

OpenClaw是一個快速崛起的AI代理平台，因其標誌為紅色龍蝦，被俗稱「龍蝦」，其受歡迎度已引發「養龍蝦」熱潮。