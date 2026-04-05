DRAM 狂漲 雲端業為成本頭痛僅這家笑 輝達享超低價

記憶體晶片價格愈漲愈兇，已開始影響超大型雲端服務業者的資本支出和基礎建設，輝達（NVIDIA）憑著在供應鏈獨特的優勢，可能是其他人都愁眉苦臉時，唯一笑得出來的業者。

SemiAnalysis分析估計，2026年超大規模雲端業者的資本支出總額中，記憶體約占三成，比2023和2024年度的約8%大增。該公司預測，2027年度還會進一步攀升。這相當於在短短四年內呈四倍成長，反映DRAM價格漲得不可思議，而高頻寬記憶體供應仍嚴重不足。

根據SemiAnalysis的研究，HBM作為AI加速器核心的垂直堆疊記憶體，供應不足的情況還會持續到2027年底，SemiAnalysis指出，年底前B20價格漲幅上看20%，一部分是受記憶體價格上漲所驅動。

Counterpoint Research預估，到2026年底，DDR 64GB RDIMM模組的成本可能是2025年初時的兩倍。以輝達LPDDR平台打造的AI伺服器，價格也將面臨類似的飆漲。SemiAnalysis指出，輝達獲得DRAM供應商「非常非常優惠」（VVP）的訂價待遇，「遠低於」超大規模業者以及業界支付的價位。