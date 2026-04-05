AI 運算需求持續升溫 測試介面四雄營運爆發 法人按讚

AI運算需求持續升溫，帶動高效能運算（HPC）、ASIC與先進封裝測試複雜度大幅提升，半導體測試介面產業迎來關鍵成長契機。國內測試介面四雄穎崴（6515）、旺矽（6223）、精測（6510）與雍智（6683）今年來營運動能持續走強。

在AI、HPC、ASIC訂單挹注下，測試介面四雄不僅產品組合持續升級，客戶結構與市場布局亦見突破，法人看好，測試介面四雄今年營運將優於去年，產業景氣延續上行。

穎崴聚焦大封裝、大功耗與高頻高速測試介面，主力產品包括高頻高速同軸測試座與晶圓測試探針卡，除既有產品，穎崴亦積極推進系統級測試（SLT）業務，已成功切入關鍵客戶並逐步放量，新一代超導體測試座亦開始貢獻營收，法人正向看待，在AI訂單帶動，公司今年營收可望逐季攀升。

旺矽以探針卡與測試設備雙引擎布局，在AI高階測試需求帶動下成長動能強勁，法人指出，旺矽持續深化MEMS探針卡技術，並擴展至矽光子測試設備領域，切入光電整合測試新藍海，隨矽光子量產設備陸續導入，相關布局效益逐步顯現。

旺矽在高階探針卡需求暢旺與產品組合優化帶動下，毛利率具備向上空間，加上訂單能見度長達兩年，今年營收與獲利成長動能明確，全年營運續拚創高。

精測受惠HPC與AI應用帶動，高速測試載板與探針卡需求強勁，公司強調，在AI硬體從單純生成應用，進一步邁向具備感知與即時決策能力的實體AI與邊緣AI，高速測試載板需求顯著提升，成為營運成長關鍵動能，除HPC應用，應用處理器（AP）探針卡工程驗證亦帶來穩定貢獻。

雍智近期在晶圓測試與後段測試需求同步升溫帶動下，出貨穩健成長，業界補充，該公司產品已擴展至AI、ASIC與網通等應用，並逐步提高探針卡比重，推升高附加價值產品對營收貢獻，隨產業朝高針數、高電流測試發展，MEMS探針卡成為主流技術之一，雍智持續強化前段測試與高階產品供應能力。