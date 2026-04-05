台積領頭羊 磁吸效應強

人工智慧（ＡＩ）浪潮勢不可擋，國科會最新統計顯示，今年一至二月三大科學園區營收聯手衝上九九二一點○三億元，年增百分之廿一點四八，距離兆元大關僅一步之遙，不僅寫下亮眼開局，更反映ＡＩ應用需求正全面爆發。

2026-04-05 00:28