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台積領頭羊 磁吸效應強
三大科學園區今年開春交出亮眼成績單，1、2月合計營收逼近兆元大關，其中積體電路產業營收比重衝破八成。專家分析，台積電（2330）先進製程領頭羊地位，正轉化為強大成長動能，帶動整體園區展現強勁「磁吸效應」。
積體電路產業今年1至2月營收高達8,251.58億元，年增23.36%。國科會副主委兼發言人蘇振綱指出，積體電路受惠高效能運算（HPC）及AI應用強勁需求，加上先進製程供不應求，營業額明顯成長。
台經院產經資料庫總監劉佩真分析，在科學園區所有產業中，「積體電路」營收占比高達83%，意味園區榮枯與台積電先進製程進度幾乎完全掛鉤；當台積電2026年資本支出上調至520億至560億美元時，大部分支出都會轉化為在國內科學園區的建廠設備與研發投入，形成強大「磁吸效應」。
劉佩真表示，目前台積電建廠與製程進度雙軌並進，不僅2奈米已於2025年底如期量產，新竹寶山與高雄廠區更成為全球最先進製程供應核心。未來發展則鎖定2026下半年邁入A16（1.6奈米）製程關鍵準備期，並同步加速中科與嘉義廠區先進封裝產能建設。
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