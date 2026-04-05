快訊

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

女乘客掌摑虎航空服員 工會籲公司提保護措施、宣示拒載機上暴力乘客

虎斑貓全程觀看飼主化妝過程 「看到嘴唇變厚」嚇到下巴掉了：妳不是我媽

聽新聞
0:00 / 0:00

台積領頭羊 磁吸效應強

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

三大科學園區今年開春交出亮眼成績單，1、2月合計營收逼近兆元大關，其中積體電路產業營收比重衝破八成。專家分析，台積電（2330）先進製程領頭羊地位，正轉化為強大成長動能，帶動整體園區展現強勁「磁吸效應」。

積體電路產業今年1至2月營收高達8,251.58億元，年增23.36%。國科會副主委兼發言人蘇振綱指出，積體電路受惠高效能運算（HPC）及AI應用強勁需求，加上先進製程供不應求，營業額明顯成長。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，在科學園區所有產業中，「積體電路」營收占比高達83%，意味園區榮枯與台積電先進製程進度幾乎完全掛鉤；當台積電2026年資本支出上調至520億至560億美元時，大部分支出都會轉化為在國內科學園區的建廠設備與研發投入，形成強大「磁吸效應」。

劉佩真表示，目前台積電建廠與製程進度雙軌並進，不僅2奈米已於2025年底如期量產，新竹寶山與高雄廠區更成為全球最先進製程供應核心。未來發展則鎖定2026下半年邁入A16（1.6奈米）製程關鍵準備期，並同步加速中科與嘉義廠區先進封裝產能建設。

中科 國科會 營收

延伸閱讀

AI火力全開！三大科學園區前兩月營收飆近兆元 呈雙位數成長

台股四題材 點燃多頭火種 有利提振市場信心

三星喊推1奈米再槓台積 2030年前到位、量產

相關新聞

台積電法說會4/16登場 聚焦地緣政治影響與競爭態勢

晶圓代工廠台積電法人說明會將於4月16日登場，半導體產業專家表示，除了AI需求外，地緣政治對於供應鏈成本和原物料供應的影...

想養「龍蝦」 AI公司要額外收費

隨著旗下聊天機器人Claude需求激增，人工智慧（ＡＩ）新創巨頭Anthropic決定改變政策，中止支援熱門ＡＩ代理平台OpenClaw（台灣網友暱稱龍蝦）等第三方工具，若想繼續使用，得額外付費。

科學園區企業 前2月營收近兆

人工智慧（ＡＩ）浪潮勢不可擋，國科會最新統計顯示，今年一至二月三大科學園區營收聯手衝上九九二一點○三億元，年增百分之廿一點四八，距離兆元大關僅一步之遙，不僅寫下亮眼開局，更反映ＡＩ應用需求正全面爆發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。