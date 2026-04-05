三大科學園區寫雙位數成長 受惠 HPC、AI 等需求強勁

AI浪潮勢不可擋，帶動台灣科學園區展現強勁成長動能。國科會最新統計顯示，今年1至2月三大科學園區營收衝上9,921.03億元，年增21.48%，距離兆元僅一步之遙，寫下亮眼開局。

國科會副主委兼發言人蘇振綱分析，今年1至2月成長動能主要來自高效能運算（HPC）、AI應用、光通訊及電子標籤（ESL）需求強勁，加上雲端產業發展與記憶體報價提高等，帶動園區營收成長。此外，智慧手機市場回溫與Wi-Fi 7規格升級、醫療器材及原料藥國際市場開拓有成、疫苗製藥訂單需求增加也有帶動效果。

觀察個別園區表現，南科最亮眼，今年前兩月營收4,929.68億元，年增22.25%居冠，穩坐龍頭；竹科3,018.76億元，年增20.96%；中科也來到1,972.59億元，年增20.35%，三大園區同步交出雙位數成長成績。

產業類別「強弱分明」。積體電路產業作為園區支柱，前兩月營收高達8,251.58億元，占總營收比重超過八成，年增23.36%，是拉動成長最大引擎。電腦及周邊產業營收從去年同期266.54億元衝至424.96億元，年增率高達59.44%。生物技術產業也表現不俗，營收90.36億元，年增25.45%。

相較之下部分傳統電子產業仍面臨逆風。光電產業前兩月營收689.31億元，年減3.8%；通訊產業受終端需求回溫緩慢影響，營收95.98億元，年減6.89%。

蘇振綱分析，光電產業仍受惠光通訊應用及電子標籤需求強勁，惟面板出貨動能持續放緩，消費性筆電、手機面板銷售疲軟，營業額較2025年同期小幅衰退。