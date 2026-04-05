Touch Taiwan 展周三登場 今年新增矽光子主題 大秀光通訊最新應用

Touch Taiwan系列展將於8日至10日登場，今年有來自12個國家、超過300家指標廠商參與，使用820個攤位，包括群創（3481）、友達（2409）、康寧、默克、明基材料（8215）、富采光電、錼創、達興材料（5234）、永光化學（1711）、漢民、大銀微系統（4576）等國內外重量級企業共同參展。

因應AI與高速運算的發展趨勢，今年展會新增「矽光子」主題，並舉辦一系列「矽光子國際論壇」，匯集從AI與高效能運算晶片、光電元件、光通訊模組、先進封裝與半導體材料等領域代表企業，包括美商超微半導體、日月光半導體、矽品精密、富采光電、萬潤科技（6187）、先發電光、瑞利光智能、ALLOS、之光半導體、 Resonac、鼎元光電（2426）、CEA-Leti、台灣是德、光陽光電、Dexerials及相關研究機構等，深入探討矽光子與CPO技術發展趨勢及產業應用，呈現矽光子與CPO技術在AI資料中心高速光互連架構中的最新應用成果，以及Micro LED在高速光通訊的應用潛力，帶領產業掌握下一世代高速光通訊的重要方向。

此外，今年展會在「電子紙」主題，囊括虹彩光電等超過20家廠商展示膽固醇液晶技術及多元應用，串聯上下游產業夥伴共同呈現創新成果，展現台灣電子紙產業鏈的技術實力。透過不同技術路線的發展與應用拓展，呈現電子紙在智慧城市、智慧零售與永續顯示應用的創新發展。

在先進封裝領域，今年「PLP面板級封裝專區」，吸引近40家材料與設備領域的關鍵廠商參與，包括鈦昇（8027）、均華（6640）、志聖（2467）、均豪（5443）、迅得（6438）、家登（3680）、由田（3455）、亞智、帆宣（6196）、東捷（8064）、大量（3167）、晶彩（3535）、群翊（6664）、陽程（3498）及致茂（2360）等廠商，呈現台灣在面板級封裝技術的產業能量，也為未來先進封裝發展帶來新機會。