AI 資料中心電力架構新變革！英飛凌：2029年前 Sidecar 將成過渡品

功率半導體大廠英飛凌（Infineon）電源與感測系統事業部總裁Adam White指出，未來數年AI伺服器機櫃將朝高壓直流（HVDC）配電路線發展，2026年第二代電源架構有電源側櫃（SideCar），但這是過渡期產品，2029年將演進為集中化電源架構及固態變壓器 (SST)、垂直供電給GPU，以提高空間與能源效率。

英飛凌31日舉行的「AI 電源技術日」活動，Adam White表示，預計將透過擴大全球產能、升級碳化矽（SiC）晶圓尺寸，以及推廣固態變壓器（SST）等創新技術，預告未來電網到處理器核心的電源架構，搶攻兆瓦級AI資料中心商機。

AI資料中心將走向更高電壓及高功率密度發展，Adam White指出，未來資料中心架構將走向800V直流電與集中化發電廠配置，2026年電源側櫃 (Side Car)是主流，但在 2029 年及之後的第三代 (Gen 3)電源架構中，看到CSP及晶片大廠都計畫800V直流電從背板直接進入伺服器機櫃與主機板，不再需要過渡用的電源側櫃。

英飛凌主管表示，這是因為為了極大化運算效能，提高算力密度，資料中心的不斷電系統 (UPS) 與集中的備用電池 (BBU) 等電源設備未來將移出，將寶貴的實體空間完全保留給 GPU 等高效能運算設備，電源系統則高度集中化，隨著單一機櫃功率與散熱需求攀升，未來的供電架構將類似「發電廠」的集中式電網架構，所有配電環節集中在資料中心一處，再統一輸出直流電到各主機板。

Adam指出，受到碳化矽技術進步，固態變壓器 (SST)將主要用於美國資料中心，SST可直接承接來自發電廠或電網端的極高壓交流電，以及高開關切換頻率，同時因設計簡化，大幅減少傳統變壓器對銅等金屬材的依賴，在近期原物料價格上漲下能降低成本負擔。

另外英飛凌也發表VRM電壓調節模組及垂直供電技術，後者正與客戶進行驗證，將於2028年推出，透過將電源模組直接嵌入載板的設計，期望在極薄的厚度處理大功率帶來的散熱及電源耗損。

受到單一機櫃電力大幅成長，從250KW將朝每機櫃1MW發展，Adam也預估英飛凌在每座機櫃的零組件金額貢獻預估將從第一代的1.5萬美元（每KW約 100 美元）大幅成長，到2029年第三代電源架構登場時，每機櫃產值貢獻將達 10 萬美元以上（每KW達 100-150 美元）。