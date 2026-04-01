台南企業啟動數位核心轉型 攜 NTT DATA 導入SAP雲端ERP拚全球競爭力

面對全球供應鏈重組挑戰，以及國際品牌客戶對生產敏捷度與資訊透明度要求日益提高，台南（1473）企業日前宣布，將與全球資訊服務大廠NTT DATA展開戰略合作，正式啟動為期一年的「SAP Cloud ERP Private數位核心轉型專案」。台南企業表示，此案不僅是資訊系統升級，更是公司推動「數位」與「永續」雙軸轉型的重要布局。全案預計於2026年進行深度流程梳理，目標於2027年1月1日全面上線，為下一個甲子的全球競爭力打底。

許多台灣中小企業在導入 ERP 系統時，常為了配合既有的作業習慣而進行大量客製化修改。短期內看似方便，長期卻導致系統升級困難、維護成本高昂，最終淪為企業前進的「技術負債」。

具備逾20年SAP系統導入經驗的台南企業，在此次轉型中展現了截然不同的戰略思維。台南企業總經理蘇炯忠表示，過去企業多採「以人就系統」的作法，將系統調整為符合既有作業習慣，反而弱化系統原有的管理效益；此次導入SAP Cloud ERP Private，內部已訂下原則，強調「不複製舊習（Copy Old Process）」。他認為，這是一場破除慣性的陣痛期，唯有放空自我，謙虛擁抱國際級的「標準實踐（Best Practice）」，企業才能真正甩開長年累積的流程包袱，這也是台灣傳產邁向現代化最難但也最重要的一關。

隨著台南企業的營運版圖擴及台灣、印尼、越南、柬埔寨等地，如何讓跨國廠區擁有一致的管理標準與即時數據，成為決策層的關鍵課題。

台南企業財務長吳建德進一步點出「雙軸轉型」在營運實務上的價值。他指出，數位化不僅是管理的基礎，更是面對國際品牌ESG嚴格要求的必備條件。「沒有 IT（資訊科技）收集精準的底層數據，就無法產出即時的營運報表與可信的碳盤查依據；同樣地，沒有 IE（工業工程）去優化現場的生產邏輯，就無法真正減少隱形成本與浪費。」

吳建德表示，這次專案的核心目標，是將 SAP Cloud ERP Private 作為數位骨幹，將工廠端的 IE 效率與管理端的 IT 數據深度融合。這套全球統一的數據語言，將帶動台南企業從傳統製造業，實質蛻變為具備數據洞察力的現代化時尚服務商。

對於跨國製造業而言，大型核心系統的轉換不亞於「穿著西裝改衣服」，需要極高的風險控管力。因此，台南企業選擇在紡織成衣產業具備深厚顧問經驗的 NTT DATA 作為戰略夥伴。

NTT DATA Taiwan（台灣恩悌悌數據）表示，台南企業推動變革的決心為業界樹立了典範。在這次專案中，NTT DATA Taiwan 的角色不僅是軟體導入商，更是陪伴企業攀登數位高山的『嚮導（Sherpa）』。系統商的價值在於「導入正確的管理觀念」，NTT DATA 將運用豐富的產業最佳實踐（Best Practice）全程陪跑，協助台南企業將老師傅的工藝智慧轉換為可視化、可傳承的數位資產。

台南企業的行動為眾多觀望轉型的企業提供了一份實戰教案，數位轉型成功的關鍵，不在於採購最昂貴的軟體，而在於經營者是否有決心進行徹底的「流程再造（BPR）」。透過借力外部專業，將深厚的製造底蘊與靈活的數位科技完美結合，才能在瞬息萬變的全球市場中，預約未來的永續競爭力。