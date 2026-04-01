快訊

確定要漲了！國籍航空7日起調漲機票燃油附加費 長短程增加費用曝光

補教搶師／付出收穫不成正比 學校已非師培生唯一選擇

毀滅式報復！伊朗4月1日起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

聽新聞
0:00 / 0:00

夏普新任 CEO 河村哲治今日上任 宣誓深化鴻海合作

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
夏普新任CEO河村哲治。夏普／提供
夏普新任CEO河村哲治。夏普／提供

百年家電大廠夏普（SHARP）3月31日於日本總部舉行社長就任記者會，宣布由河村哲治（Tetsuji Kawamura）正式接任社長執行董事兼 CEO。河村執行長於會中強調，夏普已完成構造改革與資產輕量化任務，未來將運用母公司鴻海（2317）強大的全球政經關係與資源，加速 SHARP 品牌的國際擴張，帶領夏普邁向「再次成長」的下一階段。

即將轉任副會長的現任 CEO 沖津雅浩於會中表示，在他任職的兩年期間，夏普已成功推動設備事業的「資產輕量化」，並在 2024 年度實現了時隔三年的最終黑字（轉虧為盈）。沖津副會長強調，目前夏普的財務基礎改善速度已超出預期，「構造改革」已宣告告一段落，現在正是交棒給具備豐富海外經驗與 B2B 專才的河村哲治、開啟成長新局的最佳時機。

新任 CEO 河村哲治在致詞中展現強烈企圖心，他具備 40 年資深夏普經歷，其中有超過 25 年長駐海外。他明確指出，身為社長的核心使命是「企業價值最大化」，並將透過以下三大核心戰略來體現：

一，活用鴻海體系資源，河村執行長表示，夏普將發揮既有的技術根基，並結合母公司鴻海精密工業與全球頂尖企業、各國政府的深厚網絡與協作強項，以此作為夏普品牌在全球擴張的助燃劑。

二，新事業體系直屬社長，落實新事業具體化，4 月 1 日起將「事業開發」部門直接劃歸社長管轄。河村執行長將兼任該部門負責人，與新任 CTO 德山滿攜手，加速 AIoT、次世代顯示技術等新領域的落地應用。

三，強化全球發信力，未來經營團隊將更積極向外界傳遞夏普的願景與成果，體現新企業標語「早一步，實現人們的願望。」（ひとの願いの、半步先。）的經營 DNA。

展望未來，河村執行長最後感性宣言，他將投注職涯 40 年的所有經驗與見解，全力帶領夏普突破現狀。夏普未來將以新社長為核心，除了穩固既有品牌家電事業，更將深化與鴻海集團的戰略協同，轉型為具備高成長動能的全球化企業。

延伸閱讀

呼應鴻海2026永續長程目標 啟動越南NbS專案打造紅樹林示範區

夏普：運用母公司鴻海政經資源　加速品牌國際擴張

相關新聞

三星喊推1奈米再槓台積 2030年前到位、量產

三星晶圓代工再次槓上台積電。外電報導，三星率先喊出2030年前1奈米製程到位並進入量產階段，成為業界首家揭露1奈米生產節點計畫的廠商，與台積電爭奪話語權。

晶圓代工廠先進製程持續推進 協力廠將吃香喝辣

晶圓代工廠先進製程持續推進，相關檢測與材料供應商更顯重要。外界預期，隨著台積電、三星等大廠競逐下世代技術，閎康、中砂、昇陽半等檢測與材料協力廠，都將持續受惠客戶端先進製程擴充潮。

台積電熊本廠升級 經濟部准了

經濟部投資審議會昨（31）日核准台積電熊本廠申請變更投資計畫，確定將製程技術升級至3奈米先進製程；同時斥資300億美元（約新台幣9,594億元）增資海外子公司TSMC GLOBAL，主要用於外匯避險。

輝達結盟邁威爾衝刺光通訊 台鏈沾光 華星光也將受惠

輝達31日宣布，與晶片大廠邁威爾（Marvell）建立戰略合作關係，雙方並將在矽光子技術展開合作，輝達也將投資邁威爾20億美元（逾新台幣640億元）。

微軟投資泰國320億 鴻海、廣達等協力廠迎新訂單

外電報導，微軟計劃未來兩年內在泰國投資10億美元（約新台幣320億元），發展雲端運算及AI基建。隨微軟加大東南亞AI布局，鴻海、廣達等AI伺服器協力廠有望同步迎來新訂單。

「光進銅退」大時代 面板雙虎轉型進擊矽光子

面板雙虎喜迎「光進銅退」大時代，友達技術長廖唯倫昨（31）日表示，MicroLED是CPO應用的好光源技術，友達與AI供應鏈合作已進入送樣階段。群創董事長洪進揚則強調，群創將結合材料、設備等合作夥伴，壯大CPO布局，推動台灣產業再創高峰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。