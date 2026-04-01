夏普新任 CEO 河村哲治今日上任 宣誓深化鴻海合作

百年家電大廠夏普（SHARP）3月31日於日本總部舉行社長就任記者會，宣布由河村哲治（Tetsuji Kawamura）正式接任社長執行董事兼 CEO。河村執行長於會中強調，夏普已完成構造改革與資產輕量化任務，未來將運用母公司鴻海（2317）強大的全球政經關係與資源，加速 SHARP 品牌的國際擴張，帶領夏普邁向「再次成長」的下一階段。

即將轉任副會長的現任 CEO 沖津雅浩於會中表示，在他任職的兩年期間，夏普已成功推動設備事業的「資產輕量化」，並在 2024 年度實現了時隔三年的最終黑字（轉虧為盈）。沖津副會長強調，目前夏普的財務基礎改善速度已超出預期，「構造改革」已宣告告一段落，現在正是交棒給具備豐富海外經驗與 B2B 專才的河村哲治、開啟成長新局的最佳時機。

新任 CEO 河村哲治在致詞中展現強烈企圖心，他具備 40 年資深夏普經歷，其中有超過 25 年長駐海外。他明確指出，身為社長的核心使命是「企業價值最大化」，並將透過以下三大核心戰略來體現：

一，活用鴻海體系資源，河村執行長表示，夏普將發揮既有的技術根基，並結合母公司鴻海精密工業與全球頂尖企業、各國政府的深厚網絡與協作強項，以此作為夏普品牌在全球擴張的助燃劑。

二，新事業體系直屬社長，落實新事業具體化，4 月 1 日起將「事業開發」部門直接劃歸社長管轄。河村執行長將兼任該部門負責人，與新任 CTO 德山滿攜手，加速 AIoT、次世代顯示技術等新領域的落地應用。

三，強化全球發信力，未來經營團隊將更積極向外界傳遞夏普的願景與成果，體現新企業標語「早一步，實現人們的願望。」（ひとの願いの、半步先。）的經營 DNA。

展望未來，河村執行長最後感性宣言，他將投注職涯 40 年的所有經驗與見解，全力帶領夏普突破現狀。夏普未來將以新社長為核心，除了穩固既有品牌家電事業，更將深化與鴻海集團的戰略協同，轉型為具備高成長動能的全球化企業。