一舉數得 台積避險 增資海外子公司9600億

晶圓代工龍頭台積電在全球擴產之外，資金運用策略也持續升級。隨著近年營運成長帶動現金部位大幅累積，近兩年屢次增資海外子公司TSMC GLOBAL LTD.，鎖定外幣定存與美元公債跟金融債，保守估計一年至少能創造逾六百億元獲利，成為台積電另類「金雞母」。

經濟部投審會昨宣布核准台積電以三百億美元（約新台幣九千六百億元）增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，用以投資於銀行定存與美元債，以賺取利息並降低外匯避險成本。而這也創下台積電匯出賺息避險的史上單筆最高金額。

為了降低外匯避險成本，台積電前年董事會通過增資TSMC GLOBAL八十億美元、去年增資兩百億美元，今年二月董事會則決議增資三百億美元。據了解，在匯率劇烈波動時，台積電為了降低手中美元部位遭受匯率波動，進而影響毛利率表現，通常會採增資TSMC GLOBAL，將手中美元透過資本化，存在海外這家子公司，以此規避頻繁認列匯率波動損益。

台積電近年現金水位居高不下，單純停泊資金已難以有效運用，因此逐步展開資產配置策略。若加上本次核准額度，近兩年已布局五百億美元的投資部位。金融圈人士透露，台積電的投資風格並非追求高報酬，而是以穩健為核心，除了活化手上龐大現金外，更重視風險控管與資產配置紀律，也因此操作邏輯與國內壽險業者相當接近。據悉，台積去年即從國內一家大型金控挖角一組具壽險和銀行投資背景的團隊，協助進行美元資產配置與債券投資，整體操盤表現穩健、「獲利頗豐」，也因此成為公司後續擴大資金布局的基礎。

業界人士分析，台積電透過TSMC GLOBAL所配置的資產，除定存外，主要以高評等公司債及金融債為主，輔以少量政府債。以目前市場環境來看，整體資產配置報酬率約維持在百分之四左右。

不致衝擊台幣匯率

以這次獲准的三百億美元資金規模估算，若以百分之四年報酬率計算，一年可產生十二億美元（約新台幣三八五億元）利息收入。金融圈人士指出，台積電去年稅後純益高達一兆七一七八億元，這類收益雖看非主要獲利來源，但是具備「類固定收益現金流」的效果，不僅有助提升整體資金運用效率，也強化財務穩定度。

從結構來看，台積電營收多以美元計價，資本支出也逐步集中於海外市場，透過子公司持有與運用資產，有助於形成自然避險機制。匯銀主管分析，將資金配置於美元定存與債券，不僅可掌握目前美元利率仍處相對高檔的利差收益，同時也可降低新台幣匯率波動帶來的不確定性。

至於市場關注大額美元資金調度對匯市的影響，財經官員表示，台積電長期持有大量美元資產，這次大多動用自有外匯部位，對新台幣匯率不致造成衝擊。投審會官員則說，台積電本來就是用美元自有外匯，不會影響匯率，而且只要把錢放到OBU（國際金融業務分行），也不見得真的要把錢匯出去，只是財務上的操作。